«Ребенок счастлив, бегает и играет»: 4-летняя Афина из Кривого Рога прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

«Мы очень благодарны Фонду, который предоставляет возможность детям побывать в таких местах и пройти лечение. Мы здесь проходим разные процедуры: бассейн, солевая комната, массаж. Также ходим к коням, гуляем по горам и в лесу, дышим свежим воздухом. Афина довольна, ей нравится, здесь много детей. Ребенок счастлив! Она бегает, играет, ей все интересно», – рассказывает мама девочки Мария.

Реабилитация от Фонда Рината Ахметова помогла Афине восстановить подвижность ноги, укрепить мышцы и снизить последствия травмы. Мама Афины говорит, что ужасные события оставили глубокий след в сердце ребенка.

«После ранения она постоянно расспрашивала, как так получилось, что у нее такие травмы. Я не знала, что ответить, чтобы ее не травмировать», – рассказывает Мария.

Поэтому психологическая поддержка чрезвычайно важна. Благодаря ей девочка чувствует себя лучше. Ее жажда жизни и боевой характер помогают преодолевать трудности, и это особенно символично, ведь ее имя — как у греческой богини, воплощающей силу и стойкость.

«Афина такая боевая, с характером. Такая прямо истинная богиня войны! Она будет той девочкой, которая сможет за себя постоять», – смеется мама.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов - Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, получившим тяжелые травмы в результате войны.

Благодаря программе разностороннюю поддержку получили около 6 миллионов детей со всей Украины.