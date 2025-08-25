Ребенок снял на видео, как его мать занимается сексом с другим мужчиной: дело дошло до суда

Ребенок снимал на видео пикантные кадры / © Unsplash

В Кривом Роге Днепропетровской области судили мать, потому что ее малолетняя дочь сняла на видео секс женщины с другим мужчиной.

Об этом говорится в постановлении Ингулецкого районного суда города Кривой Рог Днепропетровской области.

По данным суда, женщину обвинили в невыполнении родительских обязанностей.

В материалах суда говорится, что в феврале 2025 года малолетний ребенок «снимал видео на мобильное устройство со сценой полового акта ее матери и другого мужчины. При этом мать кричала, что „даст ей в глаз и набьет морду“.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Женщине инкриминировали ч. 1 ст. 184 КУоАП. Об этом нарушении полиция составила протокол в мае 2025 года.

«Судом установлено, что данный материал о привлечении женщины к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП поступил в Ингулецкий районный суд города Кривой Рог Днепропетровской области 19 августа 2025 года, то есть по истечении срока наложения административного взыскания, который определен ст. 38 КУоАП», — говорится в постановлении.

Поэтому суд не наказал женщину и закрыл производство по этому делу.

