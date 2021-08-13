Ребенок со следами крови, избитая жена и разбитая квартира: в Днепре экс-прокурор терроризирует семью и соседей

Ребенок со следами крови, избитая жена и разбитая квартира: в Днепре экс-прокурор терроризирует семью и соседей

Домашнего тирана забрали в райотделение полиции.

В Днепре соседи обратились в полицию по поводу поведения их соседа. По словам жителей дома, мужчина систематически избивает жену, дебоширит и нарушает общественный порядок.

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Об этом сообщает "Репортер Днепр".

Так, вчера, 12 августа, полицейские Днепра получили сообщение о конфликте в одном из домов на проспекте Б. Хмельницкого. Прибывшие на вызов правоохранители, узнали от соседей, что мужчина регулярно совершает домашнее насилие в семье и терроризирует соседей. Из квартиры постоянно слышны крики, драки, плач ребенка, доносится неприятный запах.

Правоохранители постучали в квартиру. Мужчина открыл дверь.

Когда правоохранители попали в комнату, они ужаснулись. Вещи были замазаны кровью, повсюду царил беспорядок, была разбита мебель, царил беспорядок. Сам мужчина был нетрезвым и его руки были в крови, его жена тоже нетрезвая, была сильно избитой — в крови, синяках и гематомах.

В квартире также находился 3-летний ребенок. Мальчик был босой, в подгузнике со следами крови.

Было принято решение передать ребенка в медицинское учреждение для прохождения обследования. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные гематомы.

Домашнего тирана доставили в отделение полиции. Оказалось, что агрессор — бывший прокурор.

Напомним, что в Днепре судят женщину, которая много лет страдала от домашнего насилия, писала заявления в полицию, но безрезультатно. Во время очередного избиения женщина схватилась за нож и нанесла домашнем тирану смертельный удар. Отец убитого подал иск на возмещение моральной компенсации.

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