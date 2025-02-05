Ребенок тоже умер: новые подробности падения матери с дочерью из окна 16-го этажа

В Киевском районе Одессы мать с ребенком выпали с 16-го этажа многоэтажки. Женщина погибла на месте, а ребенок скончался в больнице.

О новых деталях сообщили в полиции Одесской области.

"От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте, ее 9-летняя дочь скончалась в больнице", – говорится в сообщении ведомства.

Тела женщины и ребенка будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) и по ч.1 ст.115 этого же кодекса – умышленное убийство с примечанием "самоубийство". Все происшествия устанавливаются.

Напомним, сегодня, 5 февраля, стало известно, что в Одессе из окна выпали мама и ее ребенок. Тогда не сообщалось об их возрасте, а также подробностях. Полиция коротко отметила, что женщина скончалась на месте от травм. Причины происшествия неизвестны.

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