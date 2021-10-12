Ребенок умер на месте: в Житомирской области пьяный водитель сбил насмерть 14-летнего подростка и сбежал

Ребенок умер на месте: в Житомирской области пьяный водитель сбил насмерть 14-летнего подростка и сбежал

У водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя в крови.

В понедельник, 11 октября, вблизи с. Веприн Вишевицькой общины, что в Житомирской области, 41-летний водитель легковушки сбил насмерть подростка и скрылся с места ДТП. От полученных травм 14-летний парень погиб на месте.

Как рассказали в полиции Житомирской области, сообщение об аварии они получили около 20:10.

"На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия находился 14-летний парень, местный житель, который рассказал полицейским, что вместе с другом-одноклассником шли в соседнее село, когда на друга наехал автомобиль. Его водитель, не останавливаясь, уехал", — говорится в сообщении.

От полученных травм 14-летний парень, житель Вишевицькой сельской территориальной общины, погиб на месте.

Правоохранители развернули на территориях Житомирского и Коростенского районов специальные оперативные мероприятия, чтобы найти водителя, который сбил ребенка.

Уже через час патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль в с. Веприн, а также установили личность 41-летнего водителя. Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили 2,5 промилле.

Сейчас полицейские внесли собраны сведения в Единый реестр досудебных расследований. Все материалы направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницкой области, поскольку водитель является сотрудником местного лесного хозяйства.

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