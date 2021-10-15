Ребенок умер по дороге в больницу: на Прикарпатье 17-летний парень насмерть сбил 6-летнюю девочку

Ребенок умер по дороге в больницу: на Прикарпатье 17-летний парень насмерть сбил 6-летнюю девочку

Водителя, который скрылся с места ДТП, задержали правоохранители.

В Ивано-Франковской области задержали 17-летнего парня, который насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Ребенок, вместе с мамой переходил дорогу на пешеходном переходе, там его сбил 17-летний житель одного из сел Кольского района. Девочка умерла по дороге в больницу. Водитель скрылся с места аварии.

"По результатам проведения целого ряда оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий транспортное средство, на котором совершено дорожно-транспортное происшествие установлено и изъято. Также выяснено кто именно находился за рулем той страшной минуты — 17-летний житель одного из сел Кольского района", — сообщили в полиции.

Водителя задержали. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в г. Калуш Ивано-Франковской области 14 октября в 19:40 мотоциклист на скорости влетел в мать и ребенка, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

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