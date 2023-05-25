Ребенок упал в канализационный колодец глубиной 9 метров в Черновицкой области

В селе Виженко Вижницкого района Черновицкой области ребенок упал в канализационный колодец глубиной 9 метров. Мальчик был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"24 мая в Службу спасения поступило сообщение от очевидцев о том, что в селе Виженко Вижницкого района по собственной неосторожности в канализационный колодец на глубину около 9 метров упал ребенок. Специалисты Службы спасения спустились вниз и с помощью специальной спасательной оснастки подняли" — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели передали мальчика работникам скорой. Они госпитализировали его в больницу.

В каком состоянии находится ребенок – пока неизвестно.

Напомним, суд объявил приговор двум бывшим полицейским – Ивану Приходько и Владимиру Петровцу – в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

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