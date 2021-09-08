"Ребенок в отключке": обнародовали разговор бабушки погибшего 7-летнего мальчика из Черкасс с диспетчером скорой

"Ребенок в отключке": обнародовали разговор бабушки погибшего 7-летнего мальчика из Черкасс с диспетчером скорой

Бабушка не смогла назвать причину травмирования ребенка.

В Черкассах представители областной прокуратуры обнародовали запись телефонного разговора диспетчера Центра экстреной медицинской помощи и бабушки 7-летнего мальчика, который в состоянии комы с тяжелыми травмами попал в больницу и 5 сентября умер, не приходя в сознание.

Запись включили представителям СМИ во время брифинга прокуратуры.

В скорую позвонила бабушка 7-летнего мальчика Виктория Лясова и попросила прислать бригаду, поскольку ее внуку стало плохо.

Общение бабушки с диспетчером:

- Что у вас произошло? (Диспетчер)

- У меня у ребенка черепно-мозговая травма. Я так считаю. (бабушка мальчика Виктория Лясова)

- Когда произошла травма? (диспетчер)

- Не знаю, честно говоря.

- Ну вчера, позавчера, сегодня? (диспетчер)

- Вчера или позавчера.

- Сколько ребенку? (диспетчер)

- Семь лет.

- Болит голова, рвота — что у ребенка? (диспетчер)

- Не было у него ни рвота рвота, ничего. Он отказывается пищу есть уже третий день, 2 дня только воду пьет ... А сегодня он просто с обеда в отключке ...

- Он без сознания? (диспетчер)

- Он как бы спит.

- На ваши оклики реагирует? (диспетчер)

-Плохо.

А почему вы подозреваете у него травму головы? (диспетчер)

-Он часто падает, то на виноград вылезет, то еще куда-то.

После этого медик скорой записала личные данные мальчика и адрес, и направила туда скорую.

Напомним, что в прокуратуре Черкасской области провели брифинг по расследованию гибели 7-летнего мальчика, который 2 недели находился в коме. По словам прокуроров, ребенок был без помощи медиков примерно 9 дней, о чем свидетельствуют следы пролежней.

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