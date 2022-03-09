Ребенок в психотравмирующих обстоятельствах: как родителям оказать первую психологическую помощь

Ребенок в психотравмирующих обстоятельствах: как родителям оказать первую психологическую помощь

Создайте новые ритуалы, которые помогут почувствовать ребенку единство и силу семьи.

Психика ребенка, находящегося в эпицентре боевых действий, постоянно находится под отрицательным воздействием. Каждый ребенок, ставший свидетелем боевых действий, считается специалистами травмированным. Поскольку в нынешних обстоятельствах немногие могут обратиться за профессиональной помощью, именно родителям необходимо оказывать ребенку первую психологическую помощь.

Об этом пишет UNICEF.

Ниже – несколько советов для родителей, как помочь ребенку и не допустить ухудшения его психоэмоционального состояния:

Режим дня . Возвращайте ребенка в привычный режим дня, это ускоряет заживление психотравмы. К сожалению, не у всех есть возможность вернуться к тому режиму, который существовал раньше, поэтому можно создать новый режим дня для ребенка, исходя из тех возможностей, которые у вас есть. В режиме дня ребенка должны быть: гигиенические процедуры, прием пищи, элементы обучения, игры со взрослыми, свободная игра, время для бесед и сказок (или интересных историй), сон.

. Возвращайте ребенка в привычный режим дня, это ускоряет заживление психотравмы. К сожалению, не у всех есть возможность вернуться к тому режиму, который существовал раньше, поэтому можно создать новый режим дня для ребенка, исходя из тех возможностей, которые у вас есть. В режиме дня ребенка должны быть: гигиенические процедуры, прием пищи, элементы обучения, игры со взрослыми, свободная игра, время для бесед и сказок (или интересных историй), сон. Обсуждение тревожных событий . Такие разговоры очень полезны для эмоциональной разрядки. После каждого спуска в укрытие, сигналов тревоги, звуков боевых действий проводите небольшие семейные беседы, где каждый должен рассказать, что он испытывал в течение всего тревожного периода (в начале тревожных сигналов, во время пребывания в укрытии и после). Этот метод позволяет ребенку эмоционально отреагировать, увидеть, что его ощущения совпадают с ощущениями взрослых, и он не сам, а также снять эмоциональное напряжение.

. Такие разговоры очень полезны для эмоциональной разрядки. После каждого спуска в укрытие, сигналов тревоги, звуков боевых действий проводите небольшие семейные беседы, где каждый должен рассказать, что он испытывал в течение всего тревожного периода (в начале тревожных сигналов, во время пребывания в укрытии и после). Этот метод позволяет ребенку эмоционально отреагировать, увидеть, что его ощущения совпадают с ощущениями взрослых, и он не сам, а также снять эмоциональное напряжение. Новые ритуалы. Создайте новые ритуалы, которые помогут почувствовать ребенку единство и силу семьи. Это может быть чтение вслух, вечерние объятия всей семьей, совместные молитвы или пение.

Ежедневное общение на разные темы . Общение является базовой потребностью каждого человека. Чтобы ребенок не начал изолироваться, он нуждается в постоянном общении и эмоциональном привлечении взрослых. Вы можете выбирать разные темы для разговоров, не фокусируясь на событиях, травмирующих психику.

. Общение является базовой потребностью каждого человека. Чтобы ребенок не начал изолироваться, он нуждается в постоянном общении и эмоциональном привлечении взрослых. Вы можете выбирать разные темы для разговоров, не фокусируясь на событиях, травмирующих психику. Эмоциональная близость . Одним из психологических компонентов, важных для выживания ребенка, есть эмоциональная близость с родителями. Чтобы его укреплять и хранить надо: обнимать ребенка, говорить, что вы его любите, хвалить его (за смелость, за выдержку, за какие-то умения, которые демонстрирует ребенок), играть с ним, смешить, разделять с ним эмоции.

. Одним из психологических компонентов, важных для выживания ребенка, есть эмоциональная близость с родителями. Чтобы его укреплять и хранить надо: обнимать ребенка, говорить, что вы его любите, хвалить его (за смелость, за выдержку, за какие-то умения, которые демонстрирует ребенок), играть с ним, смешить, разделять с ним эмоции. Чувство юмора. Старайтесь шутить и улыбаться, способствовать тому, чтобы ваш ребенок улыбался. Юмор оказывает терапевтическое действие, поддерживает и исцеляет.

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