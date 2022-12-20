Ребенок в реанимации под ИВЛ: в Кривом Роге спасают раненую во время ракетной атаки 7-летнюю девочку

В Днепропетровской области спасают жизнь 7-летней Арине, получившей тяжелые ранения грудной клетки, когда ракета ударила в трехэтажный жилой дом в Кривом Роге. В результате обстрела тогда пострадали 13 человек, среди них есть и мама девочки.

Как пишет "Первый городской", ребенок находится в тяжелом состоянии, а мама девочки также проходит лечение в медицинском учреждении Днепра.

По данным местного издания, ребенка госпитализировали в криворожскую больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранами лица и грудной клетки, а также переломами ребер. Кроме того, у нее ранение правой половины грудной клетки.

По информации издания "Рудана", девочка сейчас в реанимации, на аппарате ИВЛ.

16 декабря Арину доставил в больницу неравнодушный криворожец, проезжавший мимо дома в момент взрыва. Прохожие стали тогда цепью и передавали друг другу пострадавших людей. Арина была в пижаме, на груди виднелись следы крови.

"Всю дорогу держал ее клубочком. Смотрю, у нее грудная клетка вся в крови. Она то теряет сознание, то приходит в себя. Лицо и она вся - в крови. Там ужас был. Говорил с ней, чтобы не теряла сознание. Светофоры не работали, такой хаос был... Она начала хрипеть, был какой-то шум в груди. Тогда я понял, что поражены легкие", — рассказал спасатель девочки, Сергей.

Мама девочки также получили травмы и лечится в медучреждении Днепра.

Семья Маленковых осталась без жилья и просит небезразличных помочь спасти ребенка.

Реквизиты карточек для помощи (банк ПУМБ):

Марина Маленкова (мама девочки) – 5355 2800 0148 4193

Виталий Маленков (папа) – 4041 7026 0013 4518.

Удар по дому в Кривом Роге

В пятницу, 16 декабря, оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. В результате погибли четыре человека, еще более десяти были ранены. Самая тяжелая из них – 7-летняя Арина.

Во вторник, 20 декабря, похоронили семью, погибшую от российского ракетного удара по жилой многоэтажке: Александра и Людмилу Корнийчуков и их 1,5-летнего сына Тимофея.

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