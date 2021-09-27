Ребенок в реанимации: в Житомирской области грузовик сбил 9-летнюю девочку на тротуаре (фото)

Ребенок в реанимации: в Житомирской области грузовик сбил 9-летнюю девочку на тротуаре (фото)

Водитель наехал на девочку, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу.

В воскресенье, 26 сентября, на автодороге Киев-Чоп возле села Дедовичи Житомирской области грузовик сбил 9-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

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Как рассказали в пресс-служба полиции области, сообщение о ДТП они получили около 16:35.

На месте происшествия правоохранители предварительно выяснили, что 21-летний водитель грузовика DAF, житель u/ Краматорска, сбил 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

Ребенок получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Новоград-Волынского горрайонного ТМО.

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается установка всех обстоятельств.

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