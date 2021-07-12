Ребенок внезапно потерял сознание: в Херсонской области во время операции умерла 12-летняя девочка

В полиции из-за смерти ребенка открыли производство.
В г. Каховка Херсонской области во время операции в ЛОР-кабинете умерла 12-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо.
Об этом сообщает newday.kherson.ua.
Медицинская сестра Каховской ЦГБ Анна Гарькава рассказала, что операцию девочке с ДЦП проводили в ЛОР-кабинете в поликлиническом отделении ЦГБ. Там девочке делали трахеостомию — заменяли специальную трубочку в дыхательной системе.
"Когда девушка потеряла сознание, вызвали экстренную медицинскую помощь. Она прибыла довольно быстро. Девочке делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца", — сообщила Анна Гарькава.
Спикер Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба информацию о смерти ребенка подтвердила. Правоохранители открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
"Сейчас ведутся следственные действия, ждем заключение эксперта", — сообщила Татьяна Скуба.
Напомним, в Харьковской области из-за аппендицита умер 5-летний мальчик.