Ребенок внезапно потерял сознание: в Херсонской области во время операции умерла 12-летняя девочка

Ребенок внезапно потерял сознание: в Херсонской области во время операции умерла 12-летняя девочка

В полиции из-за смерти ребенка открыли производство.

В г. Каховка Херсонской области во время операции в ЛОР-кабинете умерла 12-летняя девочка. Ей внезапно стало плохо.

Об этом сообщает newday.kherson.ua.

Медицинская сестра Каховской ЦГБ Анна Гарькава рассказала, что операцию девочке с ДЦП проводили в ЛОР-кабинете в поликлиническом отделении ЦГБ. Там девочке делали трахеостомию — заменяли специальную трубочку в дыхательной системе.

"Когда девушка потеряла сознание, вызвали экстренную медицинскую помощь. Она прибыла довольно быстро. Девочке делали искусственное дыхание, непрямой массаж сердца", — сообщила Анна Гарькава.

Спикер Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба информацию о смерти ребенка подтвердила. Правоохранители открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

"Сейчас ведутся следственные действия, ждем заключение эксперта", — сообщила Татьяна Скуба.

Напомним, в Харьковской области из-за аппендицита умер 5-летний мальчик.

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