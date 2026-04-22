Ребров покидает сборную Украины: УАФ объявила о решении

Сергей Ребров / © Associated Press

Украинская ассоциация футбола объявила о завершении сотрудничества с главным тренером сборной Сергей Ребров.

Как отметили в УАФ, стороны пришли к взаимному согласию относительно прекращения работы.

Ребров возглавил сборную 2023 во время отборочного цикла к чемпионату Европы. Несмотря на сложные условия, ему удалось пройти плей-офф и вывести Украину на Евро.

После этого команда до последнего боролась за выход на чемпионат мира, однако завоевать путевку не смогла.

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил тренера за работу и отметил, что сборная должна двигаться дальше.

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его вклад и работу. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом для будущей сборной», — сказал он.

Сам Ребров поблагодарил команду, болельщиков и УАФ за поддержку и отметил, что этот период был важным этапом.

В то же время, он продолжит работу в структуре ассоциации — как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Имя нового главного тренера сборной Украины в УАФ пообещали объявить позже.

