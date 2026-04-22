Ребров покидает сборную Украины: УАФ объявила о решении
Сергей Ребров приостановил работу главного тренера сборной Украины.
Украинская ассоциация футбола объявила о завершении сотрудничества с главным тренером сборной Сергей Ребров.
Как отметили в УАФ, стороны пришли к взаимному согласию относительно прекращения работы.
Ребров возглавил сборную 2023 во время отборочного цикла к чемпионату Европы. Несмотря на сложные условия, ему удалось пройти плей-офф и вывести Украину на Евро.
После этого команда до последнего боролась за выход на чемпионат мира, однако завоевать путевку не смогла.
Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил тренера за работу и отметил, что сборная должна двигаться дальше.
«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его вклад и работу. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом для будущей сборной», — сказал он.
Сам Ребров поблагодарил команду, болельщиков и УАФ за поддержку и отметил, что этот период был важным этапом.
В то же время, он продолжит работу в структуре ассоциации — как вице-президент и член Исполнительного комитета.
Имя нового главного тренера сборной Украины в УАФ пообещали объявить позже.
