"Ребята со смеха аж трускавки рассыпали": бойцы ВСУ поймали оккупанта-"охотника на поляков" (видео)

В плен к ВСУ попал российский вояка, воевавший с Польшей в Украине.

Какие только не встретят украинские бойцы на передовой. На этот раз они поймали оккупанта, воюющего с Польшей в Украине.

Видео короткого допроса украинские защитники выложили в Сети.

"Охотника на поляков поймали. Ребята со смеха аж трускавки рассыпали", — прокомментировали видео его авторы.

На кадрах оккупант, который по мобилизации прибыл на войну против Украины. Он даже не запомнил номер части, из которой его отправили на фронт, тем не менее он на полном серьезе заявил, что в Украине он воюет с пришедшими чтобы захватить украинские земли поляками.

Ответы оккупанта насмешили бойцов:

Сколько ты видел поляков? — Ни одного...

А почему ты с поляками воюешь в Украине? — Они хотят у вас земли "отжать".

Польша, с другой стороны, ты в курсе?

Напомним, что ВСУ вычислили и уничтожили 7 вражеских ЗРК С-300 в Запорожской области. Разведчики подразделения "Бандерлоги" высчитали место, где оккупанты предзаряжали ЗРК с ракетами С-300.

Читайте также: