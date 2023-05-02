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По этому рецепту получается всегда – как приготовить вкусный хлеб в рукаве

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
2 мин
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По этому рецепту получается всегда – как приготовить вкусный хлеб в рукаве

Как приготовить хлеб в рукаве? / Фото: Pexels

Как приготовить домашний хлеб, чтобы он всегда получался вкусным и полезным? ТСН.ua подготовил для вас рецепт хлеба в рукаве.

Хлеб в рукаве – это отличный рецепт для тех, кто боится, что домашняя сдоба может не получиться: не пропекаться как следует или не подняться. Технология приготовления довольно проста, а рецепт — проверенный и надежный. Им поделилась фудблогерша polli_cooking в своем Instagram.

Как испечь домашний хлеб в рукаве: рецепт

Время приготовления: 5-6 часов

На одну порцию (буханку) нужно взять:

  • 400 г теплой воды;
  • 25 г свежих (11 г сухих) дрожжей;
  • 1,5 чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 600-650 г муки;
  • 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление достаточно простое:

  1. Сначала нужно приготовить опару. Для этого нужно добавить дрожжи и сахар к теплой воде, тщательно перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на 10-15 мин, чтобы образовалась пышная шапка.
  2. Затем готовую опару перелить в миску, добавить масло, соль и хорошо перемешать.
  3. Просеять муку и замесить тесто. Нужно ориентироваться на консистенцию, тесто должно получиться липким.
  4. Накрыть полотенцем и отставить на 30 мин в теплое место.
  5. Как только тесто подошло, руки нужно смазать растительным маслом и хорошо размять тесто. Снова накрыть полотенцем, оставить на 30 мин (повторить трижды).
  6. Переложить тесто на присыпанную мукой дощечку, хорошо размять, свернуть рулетиком и разрезать.
  7. Тогда тесто переложить в рукав для запекания, хорошо завязав края.
  8. Разогреть духовку до 180 градусов и выслать будущий хлеб на 1 час.

По истечении этого времени, можно достать хлебчик из духовки и наслаждаться душистой домашней сдобой.

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Дата публикации
Просмотры
370
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