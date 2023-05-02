По этому рецепту получается всегда – как приготовить вкусный хлеб в рукаве

Как приготовить домашний хлеб, чтобы он всегда получался вкусным и полезным? ТСН.ua подготовил для вас рецепт хлеба в рукаве.
Хлеб в рукаве – это отличный рецепт для тех, кто боится, что домашняя сдоба может не получиться: не пропекаться как следует или не подняться. Технология приготовления довольно проста, а рецепт — проверенный и надежный. Им поделилась фудблогерша polli_cooking в своем Instagram.
Как испечь домашний хлеб в рукаве: рецепт
Время приготовления: 5-6 часов
На одну порцию (буханку) нужно взять:
- 400 г теплой воды;
- 25 г свежих (11 г сухих) дрожжей;
- 1,5 чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 600-650 г муки;
- 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление достаточно простое:
- Сначала нужно приготовить опару. Для этого нужно добавить дрожжи и сахар к теплой воде, тщательно перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на 10-15 мин, чтобы образовалась пышная шапка.
- Затем готовую опару перелить в миску, добавить масло, соль и хорошо перемешать.
- Просеять муку и замесить тесто. Нужно ориентироваться на консистенцию, тесто должно получиться липким.
- Накрыть полотенцем и отставить на 30 мин в теплое место.
- Как только тесто подошло, руки нужно смазать растительным маслом и хорошо размять тесто. Снова накрыть полотенцем, оставить на 30 мин (повторить трижды).
- Переложить тесто на присыпанную мукой дощечку, хорошо размять, свернуть рулетиком и разрезать.
- Тогда тесто переложить в рукав для запекания, хорошо завязав края.
- Разогреть духовку до 180 градусов и выслать будущий хлеб на 1 час.
По истечении этого времени, можно достать хлебчик из духовки и наслаждаться душистой домашней сдобой.
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