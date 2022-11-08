Рецепты на Новый год 2023: салат "Оливье" по-новому

Классический рецепт салата "Оливье" традиционно украшает новогодний стол украинцев. Им уже мало кого удивишь. Потому появляются новые вариации. ТСН.ua подобрал для вас четыре рецепта "Оливье", которые помогут по-новому взглянуть на это блюдо.

Салат "Оливье": история блюда

Если вас интересует вопрос "кто придумал "Оливье"?", то своим появлением и именем этот салат обязан французскому кулинару Люсьену Оливье. Создал он его в XIX веке. Сначала известный шеф-повар придумал блюдо от названия "майонез из дичи". Чтобы приготовить ее на блюдо, выкладывали кусочками филе рябчиков и куропаток, перемешанное с кубиками охлажденного бульона. Рядом обязательно клали раковые шейки, поливавшие специальным соусом, а в центре было место для картофеля с маринованными артишоками. Украшали блюдо рублеными перепелиными яйцами. На самом деле, последние в пищу не назначались. Их использовали только в качестве декора.

Как-то кулинар Оливье увидел, как его помощник, любивший изрядно поесть, смешал все ингредиенты вместе с перепелиными яйцами, а потом с удовольствием это все съел. Кулинар был очень удивлен, но на следующий день решил повторить новый "рецепт", да еще и полив сверху все компоненты майонезом. Именно так и появился популярный и по сей день салат "Оливье".

Конечно, в то время большинство известных блюд были совсем не такими. Как и салат "Оливье". Оригинальный рецепт состоял не из колбасы, а из вареного мяса куропаток, рябчиков, раковых шеек, но получался очень ценным. Сам же Люсьен хранил рецепт своего "шедевра" в тайне до самой смерти. Только в марте 1894 года в журнале "Наша еда" был напечатан рецепт салата "Оливье", когда кулинар уже покинул этот мир. Как сделать "Оливье" классический:

Рябчики – ½ штуки. Картофель – 3 штуки. Огурцы – 1 штука. Салат – 3-4 листа. Майонез Провансаль – 1½ стол. ложки. Раковые горлышки – 3 штуки. Заливное (студень) – ¼ стакана. Каперсы – 1 чайная ложка. Оливки – 3-5 штук. Правила приготовления: Нарезать филе хорошо жареного рябчика и смешать с бланкетами отварного, не рассыпчатого картофеля и ломтиками свежих огурцов, добавить каперсов и оливок и залить большим количеством провансаль майонеза, с добавлением сои кабуль. Охладив, переложить в хрустальную вазу, оформить раковыми шейками, листьями салата латук и рубленым студнем. Подавать очень холодным. Свежие огурцы можно заменить крупными корнишонами. Вместо рябчиков можно брать телятину или курицу, но настоящий салат Оливье готовится непременно из рябчиков.

Со временем салат "Оливье" поменялся. В частности, наши мамы стали использовать более доступные ингредиенты, продаваемые на полках магазинов.

Вариант салата "Оливье" в виде ролла

Рецепт салата "Оливье" в виде роллов. / Фото: Instagram

Если вы хотите удивить своих родных и близких уникальным рецептом "Оливье" в новогоднюю ночь, следует подумать о приготовлении роллов.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

50 г зеленого горошка;

1 свежий огурец;

100 г ветчины;

1 соленый огурец;

1 картофелина;

1 яйцо;

майонез.

Процесс приготовления ролла "Оливье" достаточно прост и не нуждается в особых навыках. Вам понадобится только коврик для создания суши:

Зеленый горошек отварить. Свежий огурец и ветчину нарезать тонкими ломтиками. Яйцо и картофель отварить, натереть на мелкой терке. Соленый огурец порезать соломкой. На коврик для приготовления суши положить пищевую пленку, выложить тонкие ломтики огурца в ряд. Сверху выложить ломтики ветчины. Размазать по всей поверхности ветчины вареный картофель, добавить майонез, выложить вареное яйцо и снова майонез. Посреди будущих роллов выложить соленые огурцы соломкой, сверху горошек. Свернуть ролл. Нарезать на порционные кусочки, украсить капелькой майонеза.

Рецепт "Оливье" со слабосоленой красной рыбой

Рецепт "Оливье" со слабосоленой красной рыбой / Фото: Instagram

Кондитер Лиза Глинская в своем инстаграмме предлагает приготовить салат "Оливье" со слабосоленой красной рыбой. Нужно взять следующие ингредиенты:

400 г слабосоленой красной рыбы;

4 средние картофелины;

3 средних огурца;

3 яйца;

1 среднюю мокрину;

50 г сладкого лука;

100 г майонеза.

Приготовление очень простое:

Нарезать рыбу, отварную картошку, свежие огурцы, отварные яйца и морковь кубиками. Перемешать и заправить майонезом. При необходимости посолить.

Как готовить вегетарианское "Оливье"

Как готовить вегетарианское "Оливье" / Фото: Instagram

Украинка Ольга Богатырева, которая работает поваром в Испании, поделилась своими рецептами салата "Оливье", среди которых есть вегетарианский и детский варианты. Их также следует принять во внимание.

Как приготовить оливье для вегетарианцев? В первую очередь нужны следующие ингредиенты (на 1 порцию):

2,5 столовых ложек вареной стручковой фасоли;

2 столовых ложки свежего огурца;

2 столовые ложки вареной морковки;

3,5 столовых ложек вареного картофеля;

1,5 столовые ложки сладкого лука;

2 столовые ложки консервированного горошка;

1 вареное яйцо (если вы потребляете яйца в пищу);

2 столовые ложки греческого йогурта без примесей;

соль и паприка по вкусу.

Приготовление не требует больших усилий:

Вареную морковь, свежий огурец, вареный картофель, сладкий лук нарезать кубиками. Смешайте все ингредиенты. По желанию добавить соль и паприку. Приправить вегетарианский салат "Оливье" греческим йогуртом.

Если же вам хочется приготовить салат "Оливье" для детей, чтобы он был полезным и вкусным, стоит взять следующие продукты (на 1 порцию):

2 столовые ложки отварного индюшачьего мяса;

2 отварных перепелиных яйца;

2 столовых ложки свежего огурца;

2 столовые ложки отварной морковки;

3,5 столовых ложек отварного картофеля;

растительное масло и соль.

Приготовление очень простое. Все отварные ингредиенты (морковь, картофель, яйца, мясо) и свежий огурец нужно нарезать кубиками. Посолить по вкусу. Заправить растительным маслом и разложить на порции.