"Речь идет о госизмене в НАБУ — постановление суда здесь не нужно", — юристы назвали действия ОГП и СБУ законными

НАБУ / © НАБУ

Реклама

Задержания и обыски в НАБУ без постановления суда оправданы относительно дел, где расследуется государственная измена. Особенно если это касается дел о связях работников Бюро с россией. Юристы и эксперты отреагировали на сегодняшние аресты и обыски, назвав действия правоохранителей законными.

Так, народный депутат, председатель парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко пояснил, что проведение следственных действий без постановлений суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены - это оправдано.

«Мы в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили утечки из судебной системы об определенных следственных действиях, проводимых с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связях с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, это оправданная история», – считает Власенко.

Реклама

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможность задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые предоставляют на это разрешение. Также он отметил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы.

Бывший заместитель генпрокурора Алексей Баганец подчеркнул, что НАБУ из всех органов досудебного расследования больше всех допускает утечки информации.

«Им не присуще, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слабый, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованные прокурором», – заявил он.

Председателя ВСК и бывшего заместителя генпрокурора поддержал адвокат Олег Шрам, который назвал вполне логичным проведение следственных действий по этому делу без постановлений суда.

Реклама

«С учетом того, что НАБУ имеет полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений, то вполне логично», – сообщил он.

Политический эксперт Олег Постернак уверен, что НАБУ не является неприкосновенным и должно отвечать за содеянное.

«НАБУ и его многочисленная когорта работников не являются неприкосновенными и привилегированными. За нарушение закона и работу против государственной безопасности должно быть мгновенное наказание. Это огромный удар по репутации этого учреждения. Очевидно, оно нуждается в полной перезагрузке и аудите. Общество не готово финансировать контору с государственными изменниками и «блатными» коррупционерами», – констатировал он.

Как сообщалось сегодня, работники СБУ, ГБР и ОГП проводят более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

Реклама