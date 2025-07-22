Речь идет о нейтрализации влияния ФСБ на Бюро, - эксперт об отсутствии политических мотивов в деле НАБУ

НАБУ / © УНИАН

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Дело о сотрудничестве ряда топ-чиновников НАБУ с Россией нет политического подтекста – речь идет разоблачение государственной измены, торговли с врагом и деятельности в интересах России. То есть о нейтрализации влияния ФСБ на Бюро.

Об этом пишет политолог, военный Кирилл Сазонов , комментируя последнюю спецоперацию СБУ и Офиса Генпрокурора.

Эксперт считает, что по результатам расследования НАБУ нуждается в очистке . «Обнаруженные факты очень конкретны. Обвинения – серьезные. Очевидно, что дело с госизменой в НАБУ – не политическое, как бы кто-нибудь не хотел прикрутить сюда политику. Расследование было совместной работой СБУ и Офиса Генерального Прокурора, а подозрение детективам НАБУ подписал сам Генпрокурор», - подчеркнул Сазонов.

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Политолог подчеркивает, что антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает. «Речь идет о связях с РФ топ-чиновников Бюро и о прямых агентах ФСБ в НАБУ. Общество должно отреагировать на этот НАБУгейт. Свое слово должно сказать и ВСК, созданная в Верховной Раде, которая расследует эффективность работы антикоррупционных органов. Всех работников НАБУ нужно проверить на предмет работы в России, а также запретить выезд из страны», - пишет эксперт.

«Вижу, что профессиональные защитники НАБУ уже включились в работу. Странно смотрятся их попытки перевести разговор на какие-то юридические тонкости. Но факты вещь упрямая. И все они против НАБУ. Речь идет о работе на Россию и здесь не место двойным стандартам!» – резюмирует политолог.

Напомним, СБУ и ОГП разоблачили Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, в ведении бизнеса на территории России.

Впоследствии стало известно, что правоохранители установили наличие "крота" ФСБ в элитном закрытом подразделении НАБУ. Также сотрудники СБУ, ДБР и ОГП провели более 70 обысков сотрудников НАБУ.

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