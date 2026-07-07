"Речь идет о жизни людей": эксперт оценил идею мобильных АЗС во время войны

АЗС / © pixabay.com

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Идея использования мобильных автозаправочных станций не станет эффективным решением для обеспечения горючим во время российских атак, поскольку такие объекты остаются столь же уязвимыми для ударов, как и обычные бензовозы.

Об этом заявил директор консалтинговой группы «А-95» и эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире Новости.LIVE.

Он отметил, что мобильная АЗС фактически является бензовозом с топливораздаточным оборудованием, а значит, не имеет дополнительной защиты от атак.

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«Мобильная станция — это бензовоз с пистолетом. Это такая же мишень, как сегодня бензовозы, по которым наносят удары. Поэтому я не думаю, что это решение», — сказал Куюн.

По мнению эксперта, гораздо важнее работать над децентрализацией системы поставок горючего, чтобы снизить риски для всей инфраструктуры в случае новых атак.

В то же время Куюн подчеркнул, что ключевым вопросом остается безопасность работников топливной отрасли.

«Речь идет о жизни людей. Кто сейчас может уговорить кого-нибудь работать под „Шахедами“? Никто этого делать не будет», — подчеркнул он.

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Российские войска все чаще наносят удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре в разных регионах Украины. На этом фоне правительство уже заявило о достаточных запасах горючего и сообщило, что вместе с операторами рынка работает над дополнительными мерами по защите АЗС и бесперебойному обеспечению страны топливом.

Россия бъет по АЗС

Напомним, в правительстве анонсировали дополнительные меры безопасности для АЗС в регионах прифронтовых с целью обеспечения их работы в условиях постоянной угрозы атак со стороны РФ.

Между тем за последние два месяца в Украине в результате атак сгорело более 150 АЗК. Почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры, но не ощущается такая ситуация, которая происходит в РФ.

Ранее сообщалось, что бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до 50 долларов за баррель.

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