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- Украина
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"Речь идет о жизни людей": эксперт оценил идею мобильных АЗС во время войны
Мобильные автозаправочные станции не решат проблему обеспечения горючим во время атак РФ, считает эксперт Сергей Куюн. Он объяснил почему.
Идея использования мобильных автозаправочных станций не станет эффективным решением для обеспечения горючим во время российских атак, поскольку такие объекты остаются столь же уязвимыми для ударов, как и обычные бензовозы.
Об этом заявил директор консалтинговой группы «А-95» и эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире Новости.LIVE.
Он отметил, что мобильная АЗС фактически является бензовозом с топливораздаточным оборудованием, а значит, не имеет дополнительной защиты от атак.
«Мобильная станция — это бензовоз с пистолетом. Это такая же мишень, как сегодня бензовозы, по которым наносят удары. Поэтому я не думаю, что это решение», — сказал Куюн.
По мнению эксперта, гораздо важнее работать над децентрализацией системы поставок горючего, чтобы снизить риски для всей инфраструктуры в случае новых атак.
В то же время Куюн подчеркнул, что ключевым вопросом остается безопасность работников топливной отрасли.
«Речь идет о жизни людей. Кто сейчас может уговорить кого-нибудь работать под „Шахедами“? Никто этого делать не будет», — подчеркнул он.
Российские войска все чаще наносят удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре в разных регионах Украины. На этом фоне правительство уже заявило о достаточных запасах горючего и сообщило, что вместе с операторами рынка работает над дополнительными мерами по защите АЗС и бесперебойному обеспечению страны топливом.
Россия бъет по АЗС
Напомним, в правительстве анонсировали дополнительные меры безопасности для АЗС в регионах прифронтовых с целью обеспечения их работы в условиях постоянной угрозы атак со стороны РФ.
Между тем за последние два месяца в Украине в результате атак сгорело более 150 АЗК. Почти еженедельно атаки подвергаются нефтебазам и другим объектам топливной инфраструктуры, но не ощущается такая ситуация, которая происходит в РФ.
Ранее сообщалось, что бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до 50 долларов за баррель.