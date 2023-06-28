Речь президента Зеленского в Верховной Раде: главные тезисы выступления

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции, отмечаемого 28 июня, выступил с часовой речью в Верховной Раде. Во время своего выступления он говорил об Украинской доктрине, противостоянии России и вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления.

Об Украинской доктрине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил национальному обсуждению основные ориентиры будущей Украинской доктрины.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в Доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой Доктрине. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы. Эта Доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем – и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире", – сказал глава государства.

По итогам дискуссий в Верховной Раде Украины, в громадах, в СМИ, на образовательных, общественных и бизнес площадках Украины будет разработан текст Украинской доктрины и утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент предложил до начала общенациональной дискуссии об Украинской доктрине пять основных ориентиров:

философия нашей победы;

глобальность украинской безопасности;

политика героев;

политика справедливости;

трансформация за 10 лет (новая внешняя политика, экономика, отношения между государством и обществом, развитие территорий, образование и наука, культура, уровень безопасности и свободы в Украине).

"Это направления, которые могут быть раскрыты теми или иными конкретными пунктами, которые нация определит как важные", — отметил Зеленский.

О противостоянии России

Украина никогда не согласится на замораживание конфликта с Россией, а будет делать ставку на альянсы и вести диалоги о полноправном членстве в Евросоюзе и НАТО.

"Мир должен быть честным. Именно такой мир предусматривает украинская формула мира. Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один! Напротив, Украина поможет нашей формулой мира всем другим народам мира, стремящимся к настоящему, справедливому миру", – сказал в своей речи глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцев не должно волновать будущее России после ее поражения в жестокой войне против Украины. Наше государство должно позаботиться о собственной безопасности.

По его словам, ключевым принципом Украинской доктрины в отношении России должен стать лозунг: "Никогда снова".

"В том числе это касается и старой духовной зависимости. Духовная независимость Украины будет обеспечена на 100%", – заверил президент.

О вступлении в НАТО

Президент Зеленский считает, что у НАТО есть две фундаментальные слабости:

заработает ли реально 5 статья договора о НАТО;

многие в мире не воспринимают НАТО как оборонный альянс.

По мнению Зеленского, вступление Украины в Альянс устраняет эти две слабости НАТО.

"Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит. Это Альянс, обладающий опытом победителей и моральным преимуществом победителей в вполне справедливой обороне", – сказал он, добавив, что "уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер".

Украинский лидер при этом подчеркнул, что самой России должно быть выгодно, чтобы Украина была в НАТО, ведь это оборонный союз, который никогда не нападает на своих соседей.

"Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что в нашем регионе будет царить мир и свобода. И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают... Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО. Это может быть кому-то не видно только из московских или валдайских бункеров, весь мир это видит", — подчеркнул президент.

Об украинской победе

По словам президента Зеленского, победа Украины – это освобождение от российской оккупации всей нашей территории.

"Это изгнание со всей территории Украины всех российских военных формирований, наемников и боевиков. Возвращение в Украину всех наших людей, которые были захвачены в плен или депортированы. Это восстановление суверенитета Украины в пределах международно признанных границ без каких-либо ограничений суверенных прав Украины", – подчеркнул он.

Как отметил глава государства, победа Украины в этой войне освободит мир от такой проблемы, как опасная Россия.

"Украинская победа — это гарантии безопасности и восстановление территориальной целостности для Молдовы. Исторический шанс для целостности Грузии. Новая сила для всего Южного Кавказа. Это свобода и спокойствие для Беларуси... Это гарантия безопасности и защита от внешних манипуляций — силовых или политических — для всей Центральной Азии. Это шанс для Ближнего Востока на деэскалацию террора. Это гарантия, что страны Африки — от Ливии до ЦАР — перестанут грабить российские головорезы", — заявил президент.

О Евросоюзе

Президент Зеленский отметил, что Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы. Вместе с тем, Россия, констатировал президент, рассматривает всех своих соседей как рабов и врагов.

"Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует. Мы уже исторически усилили ЕС и придали европейскому единению такую силу, какой у ЕС никогда не было", — сказал Зеленский.

Он убежден, что украинский компонент – то, чего не хватало Евросоюзу. Президент заверил, что Украина и члены ЕС понимают, что это уже не мечта, а реальность. Ведь государство уже получило статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"В этом году мы должны открыть диалог о полноправном членстве..." — подчеркнул украинский лидер.

Об экономике

По словам президента Зеленского, конкретная цель для ВВП Украины – триллион долларов.

"Это очень, очень, очень высокая планка. Выглядит, вроде бы нереально. Но потенциал Украины способен это обеспечить. Украина откажется от идеи якобы труд украинцев должен быть дешевым. Мы ставим целью достичь такого уровня оплаты труда, который можно было бы определять за формулой соседа в ЕС + 30%", — подчеркнул он.

О реабилитации и медицинском каннабисе

Президент Зеленский призвал создать в Украине сильнейшую в Европе отрасль реабилитации.

"Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров... Все лучшие мировые практики, наиболее эффективные решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине", — заявил он.

В частности, глава государства поддержал идею легализации медицинского каннабиса и призвал к этому народных депутатов

"Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", — заявил президент, добавив, что для этого должно быть соответствующее научные исследования и контролируемое производство.

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