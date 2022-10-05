Речь Зеленского в Мюнхене в начале войны позитивно шокировала политиков: Мельник рассказал о подготовке спича

Выступление Владимира Зеленского на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 19 февраля — за несколько дней до войны — стало очень важным не только для Украины, но и для мирового политикума.

Об этом в эфире телемарафона на телеканале "1+1" сказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он также рассказал, как продолжалась подготовка к этому событию.

"Я помню, как сам президент неоднократно переписывал эту речь. Это был действительно креативный процесс. Главные месседжи в ней формировал лично президент. Он фактически говорил от сердца и от души, возможно, поэтому она сработала. Все наши пратнеры и представители СМИ были положительно в шоке тогда", — отметил Мельник.

Однако бывший посол пожалел, что Украине не хватило времени мобилизовать мировой политикум, чтобы подготовиться к широкомасштабной войне.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что причиной войны стали попытки Украины и Запада "разорвать историю на части", поскольку в его фантазиях украинские территории когда-то были "российскими".

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