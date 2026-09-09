Русский язык во время стрельбы в Киеве

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Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к Службу безопасности Украины и Главному управлению разведки Минобороны с требованием объяснить, почему их сотрудники при исполнении служебных обязанностей общались на негосударственном языке.

Об этом Ивановская рассказала в комментарии «Українським новинам».

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Речь идет об инциденте в Киеве, который произошел 2 сентября на улице Шумского в районе Березняков. Во время проведения оперативных мероприятий между представителями СБУ и ГУР возник конфликт, превратившийся в стрельбу.

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Обращение омбудсмена

После инцидента в Сети появились видеозаписи происшествия. На них, как отмечает языковой омбудсмен, можно услышать, что участники конфликта общаются на русском языке.

Ивановская сообщила, что обратилась к обоим силовым ведомствам, чтобы получить объяснения по поводу действий их работников, а также информацию, которая позволит их идентифицировать.

«В целях выяснения обстоятельств и принятия взвешенного решения о мерах реагирования я обратилась в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Службу безопасности Украины с требованием предоставить объяснения по поводу действий их работников, которые 2 сентября 2026 года по адресу: г. Киев, ул. Шумского (Березняки) при исполнении служебных обязанностей применяли негосударственный язык, а также предоставить их идентифицирующие сведения», — заявила она.

По словам чиновницы, после получения и обработки ответов от СБУ и ГУР, а также других материалов будет принято решение о дальнейших мерах реагирования, предусмотренных законодательством.

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Напомним, 2 сентября в Киеве произошла стрельба между силовиками во время предотвращения теракта ФСБ РФ.

Позже дело о стрельбе между СБУ и ГУР в Киеве получило продолжение.

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