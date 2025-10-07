"Речной монстр": в Винницкой области поймали рекордного сома (фото)

Пойманная рыба. Фото: председатель ОО «Рыболов» Леонид Когут.

В Винницкой области местный рыбак установил новый рекорд — мужчина поймал в реке сома весом более 40 килограммов и длиной почти 1,8 метра.

Об этом сообщил председатель ОО «Рыбалка» Леонид Когут.

Чрезвычайный улов сделал житель Бершадской громады Иван Васильевич Шевчук. Рыбак вытащил из реки Дохна сома весом 40,2 кг, длиной около 1,76 метра и диаметром 21 см.

Чтобы показать масштабы своего улова, мужчина сфотографировался рядом с рыбой — по размеру «речной монстр» почти не уступает своему ловцу.

Что известно о гигантах рек Украины

Сом — самый крупный обитатель украинских рек. Его тело длинное, скользкое и без чешуи, а широкая плоская голова придает ему узнаваемый вид. В естественных условиях эти гиганты могут достигать трехметровой длины и набирать вес более 100 кг, хотя в украинских водоемах обычно встречаются особи весом 30-50 кг.

Этот хищник охотится на рыбу, раков, насекомых, а иногда даже на птиц и мелких млекопитающих. Сомы обитают в крупных реках — Днепре, Десне, Южном Буге и Днестре.

Напомним, американский рыбак поделился видео, где показал, как поймал огромного инвазивного карпа, который вредит водоемам США.