Редакция ТСН поддерживает открытое письмо президенту УАФ Павелку

Озвученную пресс-службой УАФ причину, что телевидение на этом событии не предвидится и от медиахолдинга уже аккредитованы журналисты, считаем чисто формальной. В сложившейся ситуации поддерживаем обращение коллег — спортивных журналистов.

Открытое письмо спортивных журналистов Украины президенту УАФ Андрею Павелко

Более 5 лет украинские спортивные журналисты ждали пресс-конференции руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для того, чтобы получить возможность задать откровенные и актуальные вопросы о ситуации в футбольном хозяйстве страны. За это время скопилось большое количество тем для разговора. Поэтому анонсированная встреча с президентом Украинской ассоциации футбола, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко, которая состоится в Доме футбола во вторник, 24 января, вызвала оживление в журналистской среде.

Однако надежды на откровенную беседу, в которой так нуждается главная организация украинского футбола, оказались тщетными. Еще за несколько дней до начала мероприятия стало известно, что для Андрея Павелко готовят "теплую ванну", чтобы избежать острых вопросов и неприятных для руководителя УАФ тем — а таких достаточно.

В преддверии так называемой встречи (формат мероприятия четко не обозначили) сразу несколько известных медийщиков и всеукраинских информационных ресурсов под разными надуманными предлогами получили отказы по аккредитации в мероприятии. Это свидетельствует, что "выход в свет" Андрея Павелко – это скорее пропагандистское мероприятие, которое запланировали провести в выгодном для него русле, отбеливая деятельность президента УАФ даже в тех случаях, которыми сейчас загорелось следствие.

В таком случае "пресс-конференция" или "встреча" с Андреем Павелко теряет всякий смысл. Поэтому призываем бойкотировать это мероприятие, как это сделали некоторые украинские спортивные медиа и отдельные журналисты.

Единственный вопрос, который в сложившейся ситуации стоит задать Андрею Павелко, – это отставка нынешнего главы Украинской ассоциации футбола.