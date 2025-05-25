"Редис" назвал "издевательством" отсутствие "азовцев" среди 1000 освобожденных из плена

Денис Прокопенко с позывным "Редис" / © Facebook/пресc-служба полка "Азов"

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Среди тысячи украинских пленных, которых вернули домой во время самого масштабного обмена с Россией, не было ни одного азовца.

На такую ситуация резко отреагировал командир 1-го корпуса НГУ «Азов», полковник Денис Прокопенко (позывной «Редис»).

«Это выглядит как издевательство над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в худших условиях. Над их родными, близкими и товарищами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования», — написал он в соцсети.

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«Редис» напомнил, как в Украине недавно вспоминали третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из «Азовстали», надеясь на то, что среди анонсированного обмена 1000 на 1000 будут и бойцы 12-й бригады «Азов», но эти надежды не оправдались.

«Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия „азовцев“ в большинстве обменов — это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы „Азова“ не вернулись бы из плена. Причина в другом», — утверждает командир «Азова».

«Редис» считает, что нужно изменить тактику обмена, если она не приносит желаемого результата, и предлагать «кого-то, кто значит для них больше, чем омский контрактник».

«Украина забита российской агентурой под самую завязку — об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду. Думаю, попы из московского патриархата, которые открыто работают на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми РФ засыпает земли Украины», — предложил он.

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Также по мнению Дениса Прокопенко, не лишним было бы попробовать проработать вопрос участия Украины в процессах обменов между западными союзниками и россиянами.

«Украина имеет уникальный опыт, имеет знания и драгоценную для всего западного мира информацию. И это тоже может быть нашим обменным фондом», — отметил он.

«Редис» считает, что нужно «искать новые пути и конфигурации», назвав отсутствие «азовцев» среди 1000 обменянных «позором для всего нашего государства».

«Я не верю, что власть заинтересована в возвращении „азовцев“, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди», — подчеркнул он.

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Напомним, 25 мая состоялся третий, завершающий этап масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000». Домой вернулись еще 303 военнопленных