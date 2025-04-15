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- Украина
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"Редис" возглавил новый корпус Нацгвардии: в НГУ создано два оперативных объединения
Новая организационная структура позволит значительно повысить эффективность управления и выполнения боевых задач.
В Национальной гвардии Украины создано два новых корпуса. Один из них возглавил полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") - командир 12-й бригады специального назначения "Азов", другой - полковник Игорь Оболенский ("Корнет"), руководивший 13-й бригадой оперативного назначения НГУ "Хартия".
Об этом сообщил командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко.
По его словам, новая организационная структура позволит значительно повысить эффективность управления и выполнения боевых задач.
"Командир корпуса должен быть непосредственным руководителем своих подразделений, знать командиров бригад, их возможности и проблемы. Это критически важно для координации действий в поле боя", - отметил Пивненко.
Внедрение корпусной системы базируется на боевом опыте полномасштабной войны с Россией — в частности, потребности в маневренности, быстром реагировании на угрозы, способности удерживать позиции, проводить контрудары и эффективно защищать большие участки фронта. По замыслу командования реформа укрепит взаимодействие между частями и повысит устойчивость гвардейских подразделений, активно вовлеченных в боевые действия.
Напомним, в Верховной Раде 15 апреля принял присягу новый депутат - Сергей Мельник от "Слуги народа".