"Редис" возглавил новый корпус Нацгвардии: в НГУ создано два оперативных объединения

Денис Прокопенко (позывной Редис). / © МВД

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В Национальной гвардии Украины создано два новых корпуса. Один из них возглавил полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") - командир 12-й бригады специального назначения "Азов", другой - полковник Игорь Оболенский ("Корнет"), руководивший 13-й бригадой оперативного назначения НГУ "Хартия".

Об этом сообщил командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко.

По его словам, новая организационная структура позволит значительно повысить эффективность управления и выполнения боевых задач.

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"Командир корпуса должен быть непосредственным руководителем своих подразделений, знать командиров бригад, их возможности и проблемы. Это критически важно для координации действий в поле боя", - отметил Пивненко.

Внедрение корпусной системы базируется на боевом опыте полномасштабной войны с Россией — в частности, потребности в маневренности, быстром реагировании на угрозы, способности удерживать позиции, проводить контрудары и эффективно защищать большие участки фронта. По замыслу командования реформа укрепит взаимодействие между частями и повысит устойчивость гвардейских подразделений, активно вовлеченных в боевые действия.

Напомним, в Верховной Раде 15 апреля принял присягу новый депутат - Сергей Мельник от "Слуги народа".