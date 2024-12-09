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"Рэдис" вспомнил, что последнее услышал от ликвидированного начальника Оленовской колонии

"Рэдис" вспомнил, что последнее услышал от ликвидированного начальника Оленовской колонии

"Рэдис" вспомнил, что последнее услышал от ликвидированного начальника Оленовской колонии

Начальник Оленовской колонии

Возмездие будет не мгновенным, однако оно неотвратимо.

"Рэдис" отреагировал на ликвидацию начальника Оленовской колонии в Донецке. Воин вспомнил, какие последние слова услышал от военного преступника.

Об этом написал командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис "Редис" Прокопенко.

"Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!" Это последнее, что я услышал от этого уродца. Каждое слово вернулось в тротиловом эквиваленте", — отметил "Редис".

Поиск и наказание тех преступников, отмечает он, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов — важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур.

"Всемирная история знает немало примеров, когда палачам и убийцам не удавалось спрятаться и прожить счастливую старость. Так действуют государства, имеющие достоинство и ставящие жизнь своих граждан во главу угла", — отмечает командир "Азова".

Враг должен ощущать постоянную опасность не только на линии боевого столкновения, но и в тылу. Ответственные за пытки и убийства наших военнопленных, отдающие и выполняющие приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Оленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным. Бежать им некуда, и сегодня они в этом убедились.

"Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53 наших собратьев в Оленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен — взорвать безоружных людей во сне", — подчеркнул он.

Нужно быть готовыми к тому, продолжает боец, что наказание всех причастных к совершению военных преступлений – это сложная и кропотливая работа, которая может занять длительное время.

"Каты будут испытывать перманентное напряжение, беспокойство и страх. Пройдет год, два года или десять. Но отвечать придется обязательно. И обычное утро понедельника и очередная поездка на службу окажутся последними", — резюмировал Денис Прокопенко.

Напомним, в центре оккупированного Донецка произошел взрыв внедорожника. По меньшей мере, два человека получили ранения. На месте взрыва работают оперативные службы, устанавливаются происшествия.

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