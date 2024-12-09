"Рэдис" вспомнил, что последнее услышал от ликвидированного начальника Оленовской колонии

Возмездие будет не мгновенным, однако оно неотвратимо.

"Рэдис" отреагировал на ликвидацию начальника Оленовской колонии в Донецке. Воин вспомнил, какие последние слова услышал от военного преступника.

Об этом написал командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис "Редис" Прокопенко.

"Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!" Это последнее, что я услышал от этого уродца. Каждое слово вернулось в тротиловом эквиваленте", — отметил "Редис".

Поиск и наказание тех преступников, отмечает он, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов — важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур.

"Всемирная история знает немало примеров, когда палачам и убийцам не удавалось спрятаться и прожить счастливую старость. Так действуют государства, имеющие достоинство и ставящие жизнь своих граждан во главу угла", — отмечает командир "Азова".

Враг должен ощущать постоянную опасность не только на линии боевого столкновения, но и в тылу. Ответственные за пытки и убийства наших военнопленных, отдающие и выполняющие приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Оленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным. Бежать им некуда, и сегодня они в этом убедились.

"Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53 наших собратьев в Оленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен — взорвать безоружных людей во сне", — подчеркнул он.

Нужно быть готовыми к тому, продолжает боец, что наказание всех причастных к совершению военных преступлений – это сложная и кропотливая работа, которая может занять длительное время.

"Каты будут испытывать перманентное напряжение, беспокойство и страх. Пройдет год, два года или десять. Но отвечать придется обязательно. И обычное утро понедельника и очередная поездка на службу окажутся последними", — резюмировал Денис Прокопенко.

Напомним, в центре оккупированного Донецка произошел взрыв внедорожника. По меньшей мере, два человека получили ранения. На месте взрыва работают оперативные службы, устанавливаются происшествия.

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