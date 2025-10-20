Редкая птица остановилась в Украине по дороге в Африку: детали путешествия

Редкая кулика-сорока / © Ivan Rusev

Редкая кулика-сорока, занесенная в Красную книгу Украины, совершила удивительный перелет из Польши в Африку — более 5 тысяч километров. На пути к зимовке птица сделала незапланированную остановку в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области, чтобы подкрепиться украинскими дарами природы.

Об этом со ссылкой на польских коллег сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев в Facebook.

Как сообщил польский Фонд «Птичьи Горизонты» (Fundacja Ptasie Horyzonty), речь идет о самке кулика-сороки из Люблинского воеводства. Это опытная «мама» — ей не менее 10 лет, и в этом сезоне она получила GPS-передатчик, благодаря которому орнитологи смогли проследить весь ее путь.

Птица в этом году проявила настоящую выносливость — отложила семь яиц за сезон. Первую кладку почти затопило, но четырех птенцов удалось спасти и выпустить на реке Висла. После этого пара повторила гнездование и вырастила еще двух малышей.

Последний раз семью видели вместе 11 августа 2025 года, накануне миграции. Уже на следующее утро передатчик показал невероятное — кулика-сорока за ночь перелетела всю Украину и Молдову и остановилась на соленой лагуне в «Тузловских лиманах», на побережье Черного моря.

Украинские орнитологи, среди которых Иван Русев и Александр Добринский, пытались отыскать пернатую путешественницу среди сотен других птиц, однако из-за сложных погодных условий на этот раз это не удалось.

После короткого отдыха на юге Одесской области птица отправилась дальше — через Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Сицилию, Тунис и Алжир — до Марокко, где сейчас находится на зимовке. Большую часть маршрута она преодолела ночью, перелетая над Черным, Эгейским, Ионическим и Средиземным морями.

В целом ее путешествие составило более 5000 километров, став еще одним доказательством удивительной силы, ориентации и выносливости этих уникальных птиц.

Национальный парк «Тузловские лиманы» уже не впервые становится временным домом для мигрирующих птиц из разных стран Европы, направляющихся на зимовку в Африку. Этот маршрут считается одним из важнейших в Евразии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) зафиксировали редкую птицу — рыжую цаплю, занесенную в Красную книгу Украины. Вид относится к редким в Европе и нуждается в особой охране.