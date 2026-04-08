Редкая птица в Чернобыльской зоне: на Киевщине впервые за 50 лет заметили дрозда горного
В Чернобыльской зоне ученые зафиксировали дрозда горного, который почти не встречается в этом регионе. Предыдущие наблюдения датируются 1910 и 1976 годами.
В Чернобыльском заповеднике во время полевых исследований зафиксировали дрозда горного (Turdus torquatus) — вид, который не отмечали на территории Киевской области около полувека. Это лишь третий известный случай его появления в регионе.
Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
Современную регистрацию осуществили во время совместных исследований ученых вместе с представителями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Исторические данные свидетельствуют, что ранее этот вид на Киевщине фиксировали только дважды. Впервые — в начале апреля 1910 года, когда исследователь Э. В. Шарлемань отметил пару птиц в стае дроздов. Второе наблюдение датировано 24 марта 1976 года — тогда птицу заметили в окрестностях села Козаровичи.
В Украине дрозд горный преимущественно гнездится в Карпатском регионе. Выявление этого вида на Киевщине, по оценкам специалистов, может быть связано с миграционными перемещениями.
«Таким образом, зафиксированный случай является важным дополнением к сведениям о пространственной динамике вида и подтверждает необходимость дальнейшего мониторинга орнитофауны региона», — говорится в сообщении.
Горный дрозд (Turdus torquatus) — представитель семейства дроздовых, который по размерам и строению тела напоминает черного дрозда. Длина птицы составляет около 25 сантиметров.
Самцы имеют черное оперение с выразительной белой полосой поперек груди. Нижняя часть клюва у них оранжевая. У самок окраска менее контрастная — преобладают коричневые оттенки, а полоса на груди более светлая, сероватая. Молодые птицы сначала имеют пятнистое оперение и не имеют характерной полосы.
Пение горного дрозда узнаваемо — оно состоит из звуков, похожих на «да-да» и «трю-трю».
Этот вид предпочитает светлые хвойные леса в горных районах умеренных широт. В Украине горный дрозд гнездится преимущественно в Карпатах, а во время сезонных перелетов его можно увидеть в западных и юго-западных областях. Зимует птица в средиземноморском регионе.
Рацион горного дрозда состоит из моллюсков, насекомых, их личинок, а также ягод. Часто он питается дождевыми червями.
Гнездо птица обычно обустраивает невысоко на хвойных деревьях или в кустах. Для строительства использует ветки, траву, корни и мох. За один раз самка откладывает 4-5 сине-зеленых яиц с коричневыми крапинками. Насиживают кладку оба родителя около двух недель, а птенцы начинают летать уже через 12-14 дней после появления на свет.
Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнародовали новые интересные кадры редких «жителей» зоны отчуждения — лошадей Пржевальского.