Редкая птица в Чернобыльской зоне: на Киевщине впервые за 50 лет заметили дрозда горного

Дрозд горный / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике во время полевых исследований зафиксировали дрозда горного (Turdus torquatus) — вид, который не отмечали на территории Киевской области около полувека. Это лишь третий известный случай его появления в регионе.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Современную регистрацию осуществили во время совместных исследований ученых вместе с представителями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Исторические данные свидетельствуют, что ранее этот вид на Киевщине фиксировали только дважды. Впервые — в начале апреля 1910 года, когда исследователь Э. В. Шарлемань отметил пару птиц в стае дроздов. Второе наблюдение датировано 24 марта 1976 года — тогда птицу заметили в окрестностях села Козаровичи.

В Украине дрозд горный преимущественно гнездится в Карпатском регионе. Выявление этого вида на Киевщине, по оценкам специалистов, может быть связано с миграционными перемещениями.

«Таким образом, зафиксированный случай является важным дополнением к сведениям о пространственной динамике вида и подтверждает необходимость дальнейшего мониторинга орнитофауны региона», — говорится в сообщении.

Горный дрозд (Turdus torquatus) — представитель семейства дроздовых, который по размерам и строению тела напоминает черного дрозда. Длина птицы составляет около 25 сантиметров.

Самцы имеют черное оперение с выразительной белой полосой поперек груди. Нижняя часть клюва у них оранжевая. У самок окраска менее контрастная — преобладают коричневые оттенки, а полоса на груди более светлая, сероватая. Молодые птицы сначала имеют пятнистое оперение и не имеют характерной полосы.

Пение горного дрозда узнаваемо — оно состоит из звуков, похожих на «да-да» и «трю-трю».

Этот вид предпочитает светлые хвойные леса в горных районах умеренных широт. В Украине горный дрозд гнездится преимущественно в Карпатах, а во время сезонных перелетов его можно увидеть в западных и юго-западных областях. Зимует птица в средиземноморском регионе.

Рацион горного дрозда состоит из моллюсков, насекомых, их личинок, а также ягод. Часто он питается дождевыми червями.

Гнездо птица обычно обустраивает невысоко на хвойных деревьях или в кустах. Для строительства использует ветки, траву, корни и мох. За один раз самка откладывает 4-5 сине-зеленых яиц с коричневыми крапинками. Насиживают кладку оба родителя около двух недель, а птенцы начинают летать уже через 12-14 дней после появления на свет.

