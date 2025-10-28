Редкие гекконы поселились в домах Одессы: откуда они взялись и представляют ли опасность

Геккон в квартире. Фото: Сергей Ищенко

Жители одного из домов вблизи Молдаванки в Одессе завелись неожиданные соседи — дикий род гекконов. Для украинской фауны они совсем нетипичны, поэтому специалисты подозревают: пресмыкающиеся прибыли вместе с морскими грузами из Средней Азии.

О необычном соседстве рассказал в Facebook одессит Сергей Ищенко, передает издание «Телеграф».

Он показал фото, где маленький геккон сидит прямо в раковине его квартиры. Местная популяция, по наблюдениям одессита, уникальна — гекконы обитают только на одной улице в районе Молдаванки.

«Когда началась большая война — они долго не попадались на глаза, и я уже начал волноваться. Но, оказывается, все в порядке — они не только живы, но и появилось молодое поколение.», — отметил Ищенко.

Гекконов в Одессе замечают уже более 15 лет. В 2022-м местные медиа сообщали о ящерицах, поселившихся на чердаке одного из домов и время от времени наведывавшихся в квартиры. Впервые их присутствие в городе зафиксировали в 2007 году.

Гекконы легко лазают по вертикальным поверхностям благодаря микроскопическим присоскам на лапах. Они имеют большие глаза, короткий язык и умеют издавать щелкающие звуки. Самые активные ночью, охотятся на насекомых и предпочитают тепло и влажность.

Хотя большинство видов не представляют опасности для человека и не являются ядовитыми, эти пресмыкающиеся могут переносить сальмонеллу. Поэтому после контакта с гекконом лучше просто вымыть руки.

