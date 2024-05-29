Редкие кадры: ВСУ показали эффектное уничтожение российской РСЗО (видео)

Армия РФ продолжает терять свою технику в Украине.

Так, ВСУ эффектно ликвидировали российскую РСЗО БМ-21 "Град". По ней отработали дроном-камикадзе возле населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали эффектное уничтожение российской РСЗО

"Вот разнос! Не каждый день встречаются подобные кадры: тотальное уничтожение российской РСЗО БМ-21 "Град" с "мангалом" возле населенного пункта Ольшана Харьковской области с помощью дрона-камикадзе", — отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 29 мая 2024 г. ВСУ уничтожили 505 100 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1300 военных.

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