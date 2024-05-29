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Редкие кадры: ВСУ показали эффектное уничтожение российской РСЗО (видео)

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Редкие кадры: ВСУ показали эффектное уничтожение российской РСЗО (видео)

Уничтожение российской РСЗО

Армия РФ продолжает терять свою технику в Украине.

Так, ВСУ эффектно ликвидировали российскую РСЗО БМ-21 "Град". По ней отработали дроном-камикадзе возле населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали эффектное уничтожение российской РСЗО

ВСУ показали эффектное уничтожение российской РСЗО

"Вот разнос! Не каждый день встречаются подобные кадры: тотальное уничтожение российской РСЗО БМ-21 "Град" с "мангалом" возле населенного пункта Ольшана Харьковской области с помощью дрона-камикадзе", — отметил он.

Напомним, по состоянию на утро 29 мая 2024 г. ВСУ уничтожили 505 100 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1300 военных.

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