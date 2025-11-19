Редких лошадей зафиксировали в Чернобыльской зоне: как выглядят

Лошади Пржевальского / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Реклама

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнародовали уникальные кадры из фотоловушек. Объективы камер зафиксировали ночную прогулку лошадей Пржевальского — единственного вида сохранившихся в природе диких лошадей.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Сотрудники заповедника отмечают, что даже в полной темноте жизнь на этой территории не останавливается.

Реклама

«Для этих животных ночь — не помеха, а возможность почувствовать свободу там, где природа получила шанс на возрождение», — говорится в сообщении учреждения.

Лошади Пржевальского. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Лошади Пржевальского были искусственно завезены в Чернобыльскую зону в рамках программы акклиматизации.

Первый этап (1998-1999 гг.): завезли 31 животное (из Лозовского конезавода и заповедника «Аскания-Нова»).

Второй этап (2004 г.): попытка пополнить популяцию 13 лошадьми из зоопарков Киева и Одессы оказалась неудачной — животные погибли из-за отсутствия адаптации.

Несмотря на трудности и гибель части животных при перевозке, ядром новой популяции стали 23 особи. Эксперимент оказался успешным. По состоянию на 2018 год в Зоне отчуждения насчитывалось около 150 представителей этого краснокнижного вида.

Напомним, в дикой природе молекулы яда — это не только смертельное оружие, но и постоянный фактор, заставляющий живые организмы эволюционировать. Некоторые животные не просто научились избегать токсинов, они выработали настолько изобретательные механизмы, что могут употреблять в пищу ядовитых существ, а затем даже использовать этот яд для собственной защиты.

Реклама

Впервые в Украине зафиксировали появление редкого паука Parasyrisca arabonica, известного ранее только в Венгрии и Южном Урале. Открытие стало неожиданностью даже для опытных арахнологов.