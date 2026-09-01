Редких великанов заметили на Одесщине: размах крыльев поражает (видео)

Вьющиеся пеликаны. Фото Игр ЧервоненкоCC BY-SA 4.0

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В заповедник «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетели редкие птицы. Ученые сняли на видео, как на мелководье отдыхают находящиеся под охраной розовые и вьющиеся пеликаны.

Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

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В Одесской области зафиксировали краснокнижных пеликанов

Ученый опубликовал кадры с птицами, снятые на лимане Шаганы. Кроме пеликанов, в кадр также попали серые цапли и суетившиеся рядом обычные мартины.

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«Кучерявый — на переднем плане и розовые пеликаны на отдыхе после охоты на лимане Шаганы в Национальном природном парке „Тузловские лиманы“. Уже 1 сентября 2026 года военного года, а в природе еще комфортное время для птиц, когда вокруг не слышно шумов войны…», — подписал видео исследователь.

Что известно о розовом и вьющемся пеликане

Кудрявый пеликан получил свое название из-за характерных перьев на затылке. Это массивная птица: ее вес достигает 12 кг, длина тела — до 180 см, а размах крыльев составляет почти 3 метра. Международный союз охраны природы относит его к уязвимым видам. В Украине он занесен в Красную книгу, а также охраняется международными соглашениями, в частности, Боннской и Бернской конвенциями, CITES и AEWA.

Розовый пеликан несколько меньше кудрявого, однако также занесен в Красную книгу Украины. Его вес составляет 10–12 кг, размах крыльев — от 1,7 до 2 метров. Взрослых птиц легко узнать по белому оперению с розовым оттенком и характерным неоперенным кольцом желтого или серого цвета вокруг соединяемого с уздечкой глаз. Длина крыла у самцов этого вида достигает 70-75 см, у самок — 64-69 см.

Напомним, на территории Чернобыльского заповедника зафиксировали крапивницу рябогруду, которая ведет крайне скрытный образ жизни и искусно прячется от человеческого глаза в зарослях.

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