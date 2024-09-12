Редкий экземпляр: украинские пилоты уничтожили российский БПЛА "Орлан-30" (видео)

ВСУ удалось ликвидировать редкий БПЛА "Орлан-30" армии РФ. Задание выполнили пилоты 11-й одесской бригады Нацгвардии имени Грушевского.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские пилоты уничтожили российский "Орлан-30"

Как известно, этот дрон способен летать на 300 километров и используется врагом для: наведения ракет Искандер или корректировка артиллерийских снарядов Краснополь.

Напомним, впервые в истории 10-й ОГШБр "Эдельвейс" пилотами 109-го ОГШБ с помощью FPV-дрона был уничтожен враждебный БпЛА типа крыло "Мерлин-ВР" прямо в воздухе. Это важное достижение для команды.

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