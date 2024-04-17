Редкий экземпляр: ВСУ ликвидировали российский танк Т-90 на Донецком направлении (видео)

Так, наши бойцы уничтожили танк Т-90 армии РФ в районе Марьинки на Донецком направлении. Задание выполнили пилоты РУБпАК 116-й бригады терробороны.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ ликвидировали российский танк Т-90

Как отметил журналист, это танк Т-90 в так называемой экспортной комплектации – Т-90С, оснащенный минным тралом и "мангалом".

"Т-90С преимущественно поставлялись по контрактам в Индию, но часть танков в связи с некачественной сборкой оставалась в РФ", – добавил он.

Напомним, ВСУ показали уничтожение российской реактивной бомбометной установки "Смерч-2" на базе грузовика "Урал" в Бахмуте Донецкой области. Задачу выполнили пилоты подразделения Signum 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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