Редкий хищник из Красной книги появился в лесах Львовской области (фото)

Рысь / © Pixabay

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Во Львовской области удалось зафиксировать редкого хищника из Красной книги — рысь. В Бутивлянском лесничестве работники охраны природных территорий встретили этого зверя во время очередного обследования леса.

Об этом сообщили в Национальном природном парке Сколевские Бескиды.

Специалисты рассказали, что во время обхода заметили рысь и смогли сделать несколько качественных фотографий. На кадрах видно спокойное и не проявлявшее признаков тревоги.

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Рысь — один из самых больших диких кошек, еще встречающихся в украинских лесах. Она находится под угрозой исчезновения из-за сокращения природного ареала и деятельности браконьеров. Именно поэтому этот вид включен в Красную книгу Украины и охраняется на государственном уровне.

Напомним, ранее мы писали о том, что учёные рассказали, как удалось спасти популяцию иберийской рыси.