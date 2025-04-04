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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
296
Время на прочтение
1 мин

Редкий и ядовитый жук появился в Запорожье: что известно

Жук выделяет кантаридин — один из сильнейших природных ядов.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Ядовитый жук в Запорожье

Майка черная / © Telegram / Запоріжжя. Інфо

В Запорожье заметили редкого и ядовитого жука — черную майку. Это насекомое из семьи нарывников привлекает внимание своей необычной внешностью: металлически-черной окраской, мягким телом и укороченными надкрыльями. Однако ее красота обманчива — майка выделяет смертельно опасный яд.

Об этом написали местные СМИ.

Почему жук опасен?

Во время стресса жук выделяет токсическую жидкость с кантаридином, которая в древности использовалась в медицине и как афродизиак. Контакт с ней вызывает тяжелые ожоги, нарывы и аллергические реакции. Особенно опасен жук для детей, которые могут попытаться взять жука в руки из-за его необычного вида.

Майки редки и занесены в Красные списки в нескольких странах Европы, но их токсичность делает их угрозой для людей.

Напомним, огромные жуки-голиафы на грани вымирания из-за шоколада.

Дата публикации
Количество просмотров
296
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