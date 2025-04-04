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- Украина
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Редкий и ядовитый жук появился в Запорожье: что известно
Жук выделяет кантаридин — один из сильнейших природных ядов.
В Запорожье заметили редкого и ядовитого жука — черную майку. Это насекомое из семьи нарывников привлекает внимание своей необычной внешностью: металлически-черной окраской, мягким телом и укороченными надкрыльями. Однако ее красота обманчива — майка выделяет смертельно опасный яд.
Об этом написали местные СМИ.
Почему жук опасен?
Во время стресса жук выделяет токсическую жидкость с кантаридином, которая в древности использовалась в медицине и как афродизиак. Контакт с ней вызывает тяжелые ожоги, нарывы и аллергические реакции. Особенно опасен жук для детей, которые могут попытаться взять жука в руки из-за его необычного вида.
Майки редки и занесены в Красные списки в нескольких странах Европы, но их токсичность делает их угрозой для людей.
Напомним, огромные жуки-голиафы на грани вымирания из-за шоколада.