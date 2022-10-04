Редкий трофей: бойцы ВСУ захватили вражеский миномет "Саны" с боекомплектом (фото)

Украинские военные пополнили арсенал своих трофеев модернизированным российским минометом.
Военные ВСУ захватили российский миномет 2С12А "Саны" вместе с боекомплектом к нему.
Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.
"Редкий трофей. Миномет 2С12А "Саны" 120-мм и БК к нему", — говорится в сообщении.
Отметим, 2С12А "Саны" – это модернизированный российский 120-мм гладкоствольный, дульнозарядный миномет.
Напомним, украинские десантники затрофеили гордость российского оборонно-промышленного комплекса КамАЗ "Тайфун".
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