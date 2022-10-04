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Редкий трофей: бойцы ВСУ захватили вражеский миномет "Саны" с боекомплектом (фото)

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Редкий трофей: бойцы ВСУ захватили вражеский миномет "Саны" с боекомплектом (фото)

Российский миномет 2С12А "Саны", фото/СтратКом ВСУ

Украинские военные пополнили арсенал своих трофеев модернизированным российским минометом.

Военные ВСУ захватили российский миномет 2С12А "Саны" вместе с боекомплектом к нему.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

"Редкий трофей. Миномет 2С12А "Саны" 120-мм и БК к нему", — говорится в сообщении.

Российский миномет 2С12А
Российский миномет 2С12А "Саны", фото/СтратКом ВСУ
Боекомплект к российскому миномету 2С12А
Боекомплект к российскому миномету 2С12А "Саны", фото/СтратКом ВСУ

Отметим, 2С12А "Саны" – это модернизированный российский 120-мм гладкоствольный, дульнозарядный миномет.

Напомним, украинские десантники затрофеили гордость российского оборонно-промышленного комплекса КамАЗ "Тайфун".

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