Редкий трофей: бойцы ВСУ захватили вражеский миномет "Саны" с боекомплектом (фото)

Военные ВСУ захватили российский миномет 2С12А "Саны" вместе с боекомплектом к нему.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

"Редкий трофей. Миномет 2С12А "Саны" 120-мм и БК к нему", — говорится в сообщении.

Российский миномет 2С12А "Саны", фото/СтратКом ВСУ

Боекомплект к российскому миномету 2С12А "Саны", фото/СтратКом ВСУ

Отметим, 2С12А "Саны" – это модернизированный российский 120-мм гладкоствольный, дульнозарядный миномет.

Напомним, украинские десантники затрофеили гордость российского оборонно-промышленного комплекса КамАЗ "Тайфун".

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