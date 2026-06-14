Редкое появление: станцию "Академик Вернадский" посетил императорский пингвин (видео)

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Украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» посетил уникальный гость — императорский пингвин. Такое появление крайне редко.

Об этом сообщает Национальный арктнический научный центр.

Дата публикации 16:38, 14.06.26 Количество просмотров 7 На станции "Академик Вернадский" увидели императорского пингвина

Это самый большой вид пингвинов в мире, который проживает исключительно в Антарктике и предпочитает самые холодные районы континента. Именно поэтому его появление у станции стало настоящим событием для полярников.

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По словам биолога 31-й Украинской антарктической экспедиции Владислава Крещенко, необычного посетителя заметили при возвращении с работы в океане. Сначала ученые не поняли причины захвата коллеги, ведь вблизи станции проживают тысячи субантарктических пингвинов. Однако быстро выяснилось, что речь идет именно об императорском пингвине.

Ближайшая колония этих птиц расположена более чем в 300 километрах от «Вернадского», поскольку местные условия для них слишком теплые.

В прошлом году императорского пингвина также видели недалеко от станции на льду, а последний зафиксированный визит на остров Галиндез произошел в июне 2024 года.

Как и два года назад, нынешний гость оказался молодой птицей. Об этом свидетельствует характерная серая окраска отдельных участков головы. Правда, на этот раз пингвин задержался ненадолго: его заметили днем, а на следующее утро он исчез.

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Ранее на станции «Академик Вернадский» пингвины заинтересовались снегоходом полярников и устроили его забавный «обзор». Видео опубликовал Национальный антарктический научный центр в рамках проекта «Пингвинчуки», где жизнь антарктических жителей озвучивают в шутливом формате. Главными героями ролика стала троица любознательных птиц, внимательно исследовавших технику украинских полярников. Ученые предложили зрителям самостоятельно придумать сюжет видео и принять участие в небольшом квизе. По условию загадки, один из «героев» путает название снегохода с известным мультфильмом, а подписчикам было предложено отгадать настоящую марку техники.

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