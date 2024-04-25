Редкое явление, но станет частым гостем: эксперт объяснила, почему Украину накрывает песком из Сахары

То, что идет желтый дождь – это хорошо, потому что мы не дышим пылью.

Сыпящийся из Сахары песок и доходящий до Украины, конечно, редкое явление, подчиняющееся атмосферной циркуляции. Поэтому нужно ждать еще несколько таких случаев летом.

Об этом в эфире телемарафона сказала метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды Вазира Мартазинова.

"Песок, сыпущийся из Сахары и доходящий до нас — это, конечно, редкое явление. Но я хочу сказать, что подчиняется это явление атмосферной циркуляции. То есть атмосферная циркуляция сейчас такая, она новая стала. И то, что появилось сейчас, я думаю, что нам нужно ждать еще не раз за летний период", — рассказала она.

Вазира Мартазинова также объяснила, почему происходят подобные явления.

"Дело в том, что озера, которые были — они в принципе уже не работают, их нет, но они покрылись дюнами. И вот усиление ветра когда происходит до 20-40 метров в секунду, то происходит вынос этой пыли на запад, на восток., на Атлантический океан. И теперь уже несколько дней доходит и до территории Украины, и не только в южные районы...", — пояснила Вазира Мартазинова.

По ее словам, то, что идет желтый дождь – хорошо, потому что жители не дышат пылью. Кроме того, происходит очищение атмосферного воздуха.

Напомним, накануне в Одесской области и в других регионах Украины прошли осадки в виде дождя с песком.

Читайте также: