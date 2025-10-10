Редкоземельные ископаемые Украины: стало известно, сколько инвестиций привлечет соглашение

Соглашение о недрах / © ТСН.ua

К концу следующего года американско-украинский инвестиционный фонд восстановления составит около 200 миллионов.

Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев во время часа вопросов правительству в Раде.

«Мы знаем, что фонд где-то будет в размере 200 млн долларов до конца следующего года. Конечно, эти вложения будут растянуты по времени», — сказал Соболев.

По словам министра, еще сотни миллионов долларов будут вложены в ближайшее время.

«Это будет соответственно влиять на ВВП, но оценки давать рано. Увидим несколько лет», — отметил Соболев.

Что известно о соглашении с США о ископаемых

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.

Как замечал премьер-министр Денис Шмигаль, в основе документа пять ключевых принципов:

Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».

Соглашение не будет препятствовать приобретению Украиной членства в ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пункты соглашения, противоречащие украинскому законодательству, были исключены.