Редкоземельные ископаемые Украины: стало известно, сколько инвестиций привлечет соглашение
Алексей Соболев сообщил, что фонд вырастет до $200 млн, а сотни миллионов будут вложены в ближайшее время.
К концу следующего года американско-украинский инвестиционный фонд восстановления составит около 200 миллионов.
Об этом сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев во время часа вопросов правительству в Раде.
«Мы знаем, что фонд где-то будет в размере 200 млн долларов до конца следующего года. Конечно, эти вложения будут растянуты по времени», — сказал Соболев.
По словам министра, еще сотни миллионов долларов будут вложены в ближайшее время.
«Это будет соответственно влиять на ВВП, но оценки давать рано. Увидим несколько лет», — отметил Соболев.
Что известно о соглашении с США о ископаемых
Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.
Как замечал премьер-министр Денис Шмигаль, в основе документа пять ключевых принципов:
Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
Новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».
Соглашение не будет препятствовать приобретению Украиной членства в ЕС.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все пункты соглашения, противоречащие украинскому законодательству, были исключены.