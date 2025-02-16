Редкоземельные ископаемые Украины: Зеленский рассказал, будет ли соглашение с США

Володмир Зеленский четко заявил, что любое соглашение по поводу украинских полезных ископаемых должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном соглашении с США по редкоземельному ископаемому.

О деталях соглашения Зеленский сообщил в интервью NBC News.

"Мы рассмотрели, что импортирует Америка, какие редкие земли, что Америка импортирует для своей промышленности. И когда мы брали титан – это один из примеров, титан – мы говорим, что титан в Украине есть, и это точная информация. И этого хватает промышленности на 40 лет", – сказал Зеленский.

Администрация Трампа выдвинула идею о том, что США владеют 50% редкоземельных минералов Украины в обмен на военную помощь, которую США посылают туда с 2022 года. Но Зеленский четко заявил, что любое соглашение по поводу украинских полезных ископаемых должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

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"Помогите нам это отстоять, и мы вместе на этом заработаем", – сказал Зеленский.

Президент объяснил, при каких условиях соглашение будет работать.

"Если нам не дадут гарантии безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономический договор не будет работать. Все должно быть честно", – продолжил Зеленский.

Ранее ТСН.ua сообщал, что украинские металлы заинтересовали Трампа: что стоит за предложением США.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, сколько полезных ископаемых захватили россияне.

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