- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
Редкую болотную черепаху увидели в Одесской области (фото)
В Одесской области была замечена редкая рептилия — европейская болотная черепаха. Она может жить больше 100 лет.
На территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская область) удалось зафиксировать европейскую болотную черепаху — единственного представителя черепах, проживающего в дикой природе Украины.
Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.
«Европейская болотная черепаха — единственный представитель ряда Черепах, встречающийся в дикой природе Украины. Редкая рептилия в нацпарке. Сейчас пора поиска безопасных мест для отложения яиц в земляную или с примесью песка почву», — говорится в сообщении.
Вид находится под международной охраной: он внесен в Красный список МСОП и защищается Бернской конвенцией.
Необычные факты о болотных черепах:
Рекордсмены-долгожители: в неволе они могут жить больше века. Например, во Франции зафиксирован случай, когда болотная черепаха дожила до 120 лет.
Невероятное рождение: в 2013 году в Днепровском зоологическом музее из яиц, которые были частью экспозиции, неожиданно вылупились три черепашёнка.
Как отличить самца от самки? У самцов глаза красные, а панцирь более плоский, тогда как самки имеют желтые глаза и более округлый карапакс.
Взрослые особи могут достигать 23 см в длину и весить до 1,5 кг. Зубов у них нет — вместо них есть острые роговые пластины, которые помогают разрезать пищу. На зиму черепахи зарываются в ил на дне водоемов и впадают в спячку.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике зафиксирован рекорд.