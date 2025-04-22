Редкую болотную черепаху увидели в Одесской области (фото)

Болотная черепаха / © Суспільне

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На территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская область) удалось зафиксировать европейскую болотную черепаху — единственного представителя черепах, проживающего в дикой природе Украины.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

«Европейская болотная черепаха — единственный представитель ряда Черепах, встречающийся в дикой природе Украины. Редкая рептилия в нацпарке. Сейчас пора поиска безопасных мест для отложения яиц в земляную или с примесью песка почву», — говорится в сообщении.

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Европейская болотная черепаха.

Вид находится под международной охраной: он внесен в Красный список МСОП и защищается Бернской конвенцией.

Необычные факты о болотных черепах:

Рекордсмены-долгожители : в неволе они могут жить больше века. Например, во Франции зафиксирован случай, когда болотная черепаха дожила до 120 лет .

Невероятное рождение : в 2013 году в Днепровском зоологическом музее из яиц, которые были частью экспозиции, неожиданно вылупились три черепашёнка.

Как отличить самца от самки? У самцов глаза красные, а панцирь более плоский, тогда как самки имеют желтые глаза и более округлый карапакс.

Взрослые особи могут достигать 23 см в длину и весить до 1,5 кг. Зубов у них нет — вместо них есть острые роговые пластины, которые помогают разрезать пищу. На зиму черепахи зарываются в ил на дне водоемов и впадают в спячку.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике зафиксирован рекорд.