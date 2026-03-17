Самка тетерева

Работники Национального природного парка «Пуща Радзивилла» на Полесье запечатлели на видео самку тетерева — краснокнижную птицу, которую чрезвычайно трудно встретить в дикой природе. Появление этой особи свидетельствует о сохранении чистоты экосистемы региона.

Об этом сообщили в нацпарке «Пуща Радзивилла».

По информации ученых, тетерев занесен в Красную книгу Украины. Его популяция постепенно сокращается из-за изменения среды и вмешательства человека. В парке отмечают, что каждая фиксация этой птицы является подтверждением того, что вид продолжает жить и размножаться на заповедной территории.

Ученые называют самку тетерева «серой кардиналкой» леса из-за ее скрытого образа жизни.

«Невидима для хищников. Ее „пегий“ коричнево-охристый наряд — идеальный камуфляж. Когда она неподвижно сидит среди сухой травы или веток, заметить ее почти невозможно. Эта птица занесена в Красную книгу Украины, так что каждая такая фиксация — это важное подтверждение того, что популяция в Национальном природном парке „Пуща Радзивилла“ продолжает жить», — пояснили в нацпарке.

В отличие от самцов, занимающихся токовкой, все хлопоты по воспитанию птенцов ложатся на самок. Кроме того, эти птицы чрезвычайно чувствительны к присутствию людей и шуму (антропогенного воздействия).

«То, что она выбрала наш парк для жизни, — лучший показатель дикости и чистоты нашей природы», — подчеркнули в нацпарке.

