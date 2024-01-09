"Реестр будет принадлежать Минобороны": в ВР сообщили, кто будет заниматься военным учетом

Народная депутат рассказала подробности о создании реестра и системы для его наполнения.

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов по закону будет принадлежать Министерству обороны Украины. Комитет нацбезопасности принял решение о законопроекте об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения ко второму чтению.

Об этом сообщила народная депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Реестр, согласно закону, будет принадлежать МО. По безопасности данных — как раз одна из тем дискуссии и нашей обеспокоенности", — отметила Геращенко.

По ее словам, законопроект по содержанию должен решить вопрос создания адекватного реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить порядок получения статуса участников боевых действий ветеранами, которые часто тратят на оформление документов слишком много времени и ресурсов.

"Несмотря на благородную цель, проект имеет ложное и противоправное исполнение", — отметила парламентария.

Народная депутат сообщила, что в реестр военнообязанных, в частности, не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, с которой лицо возвращается на территорию Украины, а также не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения в отношении лица – должника (реквизиты и сведения исполнительного документа).

"Не будут вносить другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию)", — добавила Геращенко.

Также она сообщила, что "удалось отклонить норму сбора сведений о членах семьи".

Добавим, что по словам другой народной депутатки Ирины Фриз, документ об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения по своей сути должен отвечать за вопрос создания государством реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса УБД ветеранами, часто тратящими на оформление документов кучу времени и ресурсов. Однако он имеет "ложное и противоправное исполнение".

Читайте также: