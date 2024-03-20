Реестр спонсоров войны закроют: в чем причина

На расширенном заседании Кабинета Министров были рассмотрены вопросы функционирования на вебсайте Национального агентства по предотвращению коррупции страницы "Международные спонсоры войны".

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

На заседании присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, глава СБУ Василий Малюк, генпрокурор Андрей Костин и глава НАПК Виктор Павлущик. Кроме украинских чиновников, на заседании присутствовали дипломатические представители других стран, в частности Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, США, Бельгии, Финляндии, Греции, Великобритании, Северной Ирландии, Канады, Германии и КНР.

Представители МИД Украины сообщили, что в ведомство обратилось немало дипломатов стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка "Международных спонсоров войны", что негативно сказывается на принятии важных решений для противодействия российской агрессии.

Министерство юстиции подчеркнуло, что распространение такой информации от имени государства без законодательной основы неприемлемо. При этом представители СНБО отметили, что на данный момент нет необходимости в списке спонсоров войны, "поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций".

Поэтому после обсуждения присутствовавшие пришли к выводу, что информацию из этого списка необходимо передать в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики. Группа должна обработать список, определить основания применения санкций к указанным в нем субъектам и подготовить соответствующие предложения, которые будут рассмотрены на заседании СНБО.

Ссылка на страницу "Международные спонсоры войны" на сайте НАПК теперь будет переадресовывать пользователей на вебсайт СНБО Украины в раздел "Государственный реестр санкций".

"Это необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине", – сообщили в Кабмине.

Напомним, Конгресс США провел слушания по поводу санкций против "Росатома". В ходе слушаний конгрессмены ознакомились с доказательствами целенаправленных усилий "Росатома", направленных на манипулирование своим доминирующим положением вследствие зависимости стран от российских атомных технологий.

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