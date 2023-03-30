Реестр уклонистов от мобилизации в Украине: что это такое и как будет работать

В Раде объяснили, что цель реестра – чтобы все могли видеть, что кто-то из знакомых, друзей, родных уклоняется от призыва по мобилизации.

В Украине народные депутаты работают над законопроектом о создании публичного реестра уклонистов от мобилизации. Детали об этом реестре рассказал представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Напомним, ранее Вениславский кратко проинформировал, что работает над законопроектом о публичном реестре уклонистов.

"Он (законопроект – ред.) еще не зарегистрирован, а только написан. Я думаю, что мы его еще будем дорабатывать. Сейчас идут консультации", – уточнил народный депутат в комментарии изданию.

При каких условиях лицо будут вносить в реестр уклонистов

Вениславский пояснил, что готовящийся законопроект должен внести изменения в закон о реестре военнообязанных. В этом законе планируется отдельно создать подреестр или субрегистр. Однако дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.

"Этот реестр будет касаться лиц, которые должным образом проинформированы о том, что им предстоит прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военнокомат – ред.), но этого не сделали", – сообщил нардеп.

Какая цель реестра уклонистов

Вениславский объяснил, что общество должно знать лицо, которое дважды проинформировали о необходимости явиться в ТЦК, но которое этого не сделало.

"То есть фактически это лицо не выполнило свой конституционный долг, поэтому об этом человеке должны знать в обществе", — аргументировал народный избранник.

Он сообщил, что на сегодняшний день проводятся консультации относительно того, чтобы будущий законопроект не нарушал закон о защите персональных данных.

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"То есть он почти готов. Так что как только получу от всех, скажем, экспертов, а также органов власти то, что этот законопроект не будет нарушать безопасность персональных данных, то мы сможем его зарегистрировать", — сказал Вениславский.

Он добавил, что цель открытости данных об уклонистах – чтобы все могли видеть, что, например, кто-то из знакомых, друзей, родных уклоняется от призыва по мобилизации.

Напомним, накануне Вениславский сообщил, что в парламенте рассматривают возможность вручения военнообязанным повесток через мессенджеры.

Позже нардеп уточнил, что соответствующего законопроекта на сегодняшний день нет. Народные избранники работают над вопросами усовершенствования системы мобилизации, подготовки и оповещения о получении повестки.

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