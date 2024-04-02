Реестр ущерба от российской агрессии: начат прием первой категории претензий

Реестр ущерба, нанесенного нападением России на Украину (RD4U), объявил о начале приема претензий на возмещение убітков, нанесенніх войной.

Об этом сообщила пресс-служба реестра.

2 апреля, в Гааге, в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" в присутствии Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, руководителей международных организаций, министров и чиновников из более 60 государств, объявлено о техническом запуске международного Реестра убытков и начале приема заявлений пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Этому шагу предшествовало утверждение Конференцией участников правил и положений Реестра, в том числе правил подачи, обработки и внесения заявлений и перечня категорий заявлений, подлежащих включению в Реестр.

На первом этапе начинается прием заявлений только в одной категории – повреждение или уничтожение жилой недвижимости.

Претензии по возмещению других категорий ущерба начнут принимать в течение года. Заявления будут принимать не только от пострадавших от войны физических лиц, но и от бизнеса и государства Украина. Через несколько месяцев планируют открыть прием заявлений о повреждении или разрушении объектов критической инфраструктуры Украины, а также претензий от лиц, наиболее пострадавших от российской агрессии.

Реестр будет принимать заявления о более чем 40 категориях ущерба, в частности:

потеря жизни;

телесные повреждения;

пытки;

сексуальное насилие;

принудительная депортация;

потеря имущества;

экономический ущерб;

ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию и окружающей среде.

Ожидается, что в категории "повреждение или уничтожение жилой недвижимости" будет подано от 300 до 600 тысяч претензий.

"Реестр ущерба – это первый шаг на пути внедрения механизма компенсации, и я восхищаюсь готовностью наших международных партнеров – Совета Европы и всех участников и ассоциированных членов Реестра – пойти на такой шаг", – заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины и представитель Украины в Конференции участников RD4U Ирина Мудрая.

Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский отметил, что отныне Реестр ущерба для Украины превращается из концептуальной идеи в практический инструмент. Он позволит показать мировые масштабы ущерба, нанесенного Украине, и обеспечит справедливое их возмещение каждому, кто пострадал от войны.

"Очень важно признать, что путь к возмещению ущерба не будет быстрым. Сроки его реализации измеряются годами, а не месяцами. Но любое путешествие начинается с одного первого шага. С сегодняшнего дня, подав претензию, люди в Украине наконец-то смогут сделать свой первый шаг", – заявил Маркиян Ключковский.

В министерстве юстиции Украины объяснили, что на первом этапе заявления можно будет подать на портале Дія. Возмещению будут подлежать следующие объекты недвижимости:

частный дом;

квартира;

дачный дом;

садовый дом;

другое жилое помещение.

"Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Государственном реестре имущественных прав (ГРИП) и иметь Акт об обследовании от местных властей. Впоследствии заявления смогут подать другие собственники разрушенного или поврежденного имущества, в том числе те, чье имущество находится на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Напомним, впоследствии появится орган – комиссия, которая будет обрабатывать информацию из Реестра ущерба и на ее основании будет принимать решение о суммах компенсации.

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