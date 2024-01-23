Реестр военнообязанных без "страшилок": от каких норм отказались в новом законопроекте

Блокировок счетов и запретов на пользование имуществом за уклонение от ТЦК не будет.

В законопроекте о едином реестре военнообязанных не предусматривается блокирование счетов и запрет на пользование имуществом в случае неприбытия в ТЦК.

Об этом сказал народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире "Эспрессо".

"Верховная Рада уже приняла законопроект об электронном реестре военнообязанных. Он будет действовать. Впрочем, в версии, которую мы ожидаем, не будет права руководителю ТЦК обращаться к варианту блокирования счетов и запрета на пользование его имуществом в случае неявки военнообязанного в военкомат", – сказал Цымбалюк.

Нардеп также рассказал о других деталях законопроекта о едином реестре военнообязанных. По его словам, в ВР ожидают, что этот проект закона таки примут.

"Речь идет о реестре всех военнообязанных. В базу данных будет вноситься вся информация о гражданине. То есть, после принятия президентом этого законопроекта, ТЦК будет иметь право, в частности Минобороны, как владелец этого реестра, будет посылать в электронный кабинет уведомление о необходимости явиться в Территориальный центр комплектования", – объяснил депутат.

Напомним, в Минобороны заявили, что обмен между реестрами усилит и ускорит работу ТЦК и СП, она станет более сервисоориентированной. В то же время на реестр военнообязанных уже получен аттестат соответствия комплексной системе защиты информации. Это по факту – многоуровневая защита данных, содержащихся в этом реестре.

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