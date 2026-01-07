Референдум и выборы в Украине: Зеленский назвал условия и сроки

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Проведение референдума в Украине и дальнейшая подготовка к выборам зависят от результатов международных переговоров, в частности, с командой президента США Дональда Трампа, и согласования экономического плана по восстановлению страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ на вопросы журналистов 7 января.

По словам главы государства, вопросы выборов и референдума не могут рассматриваться отдельно от общего контекста ситуации безопасности. Ключевым индикатором станут результаты дипломатической работы.

«Все зависит от переговоров. Точнее сказать, от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов. Прежде 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20 пунктов плана. Но все равно оно рассматривается в комплексе», — подчеркнул президент.

Помимо внутреннего плана критическое значение имеют двусторонние отношения с Соединенными Штатами. Зеленский подчеркнул, что политическая стабильность Украины должна опираться на юридически закрепленные гарантии безопасности и финансовую поддержку.

«Рядом с 20 пунктами идут двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки. Договоренность моя с Трампом должна закрепиться подписями. Также зависит от нашего экономического блока, от нашего премьера, от меня, от министра экономики и американской переговорной группы, потому что нам нужен пакет обновления Украины», — заявил Зеленский.

Если переговорный процесс в январе будет успешным, то февраль станет месяцем активных законодательных изменений.

«Все это идет вместе. Я думаю, если мы все это успеем в январе, то наверняка февраль может быть таким рабочим месяцем по поводу изменений в законодательстве», — подытожил глава государства.

Отметим, что уже идет работа экономического блока правительства совместно с американскими партнерами над финализацией «пакета восстановления», который должен стать экономическим фундаментом для будущего восстановления. Зеленский также ответил, защитит ли Европа Украину в случае нового нападения РФ. Он заявил, что пока нет четкого ответа как от Парижа, так и Берлина и Лондона.

В то же время Испания допустила отправку военных в Украину. Мадрид действительно рассматривает возможность привлечения испанских вооруженных сил в будущую международную миротворческую миссию в Украине.